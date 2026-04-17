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¿Es seguro embarazarse a los 40? El poderoso mensaje de Natalie Portman y su tercer hijo

Cada vez más mujeres deciden ser mamás después de los 40, y el caso de Natalie Portman lo confirma.

Abril 17, 2026 • 
Karen Luna
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¿Es seguro embarazarse a los 40? El poderoso mensaje de Natalie Portman y su tercer hijo

Getty Images

La conversación sobre el embarazo a los 40 volvió a tomar fuerza gracias a Natalie Portman, quien confirmó que espera a su tercer bebé a los 44 años. Pero más allá del titular, lo que realmente ha conectado con muchas mujeres es la forma en la que la actriz habla de esta etapa: con conciencia, gratitud… y mucha honestidad. Porque sí, ser mamá después de los 40 es posible, pero también es un tema que merece información real.

Natalie Portman y un mensaje que cambia la conversación

Al anunciar su embarazo, Natalie Portman fue muy clara sobre cómo vive este momento. “Tanguy y yo estamos muy emocionados… estoy muy agradecida”, compartió. Pero lo que más ha resonado es cómo lo define: “es un privilegio y un milagro”.

La actriz también habló desde un lugar poco común en Hollywood: la empatía. Reconoció que no todas las mujeres viven el proceso de la misma forma y dijo: Es algo hermoso, pero no es fácil, dejando claro que el embarazo también tiene un lado complejo.

Además, explicó que su visión viene de muy atrás, ya que creció escuchando lo difícil que puede ser quedar embarazada. Por eso insiste en algo clave: Sé lo afortunada que soy” y vive esta etapa con “profunda gratitud”. Incluso ha confesado que, al considerar que podría ser su último embarazo, está “apreciando cada momento” de una forma mucho más consciente.

¿Qué dicen los expertos sobre embarazarse a los 40?

Desde el lado médico, la respuesta es clara: sí es posible, pero requiere mayor seguimiento. De acuerdo con organismos como el Mayo Clinic y el American College of Obstetricians and Gynecologists, a partir de los 40 años pueden aumentar algunos riesgos como:

  • Diabetes gestacional.
  • Presión arterial alta.
  • Mayor probabilidad de parto por cesárea.
  • Alteraciones cromosómicas como el síndrome de Down

Esto ocurre porque la calidad y cantidad de óvulos disminuye con la edad, lo que puede hacer más difícil lograr un embarazo o llevarlo a término. Sin embargo (y esto es clave), con control prenatal adecuado, hábitos saludables y seguimiento médico constante, muchas mujeres tienen embarazos completamente sanos.

Más que edad, se trata de información y decisiones

Hoy, embarazarse después de los 40 ya no es algo excepcional. De hecho, cada vez más mujeres lo hacen por decisión personal, estabilidad emocional o profesional. Lo interesante del caso de Natalie Portman es que no romantiza el tema, pero tampoco lo dramatiza. Su mensaje va más allá de la edad: habla de conciencia, gratitud y conocimiento del propio cuerpo.

Al final, su historia no dice “hazlo” o “no lo hagas”, sino algo mucho más real: infórmate, cuídate y vive tu proceso desde un lugar consciente.

Natalie Portman maternidad
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
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