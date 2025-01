Las leyes de la atracción explicadas: "¿se puede predecir la compatibilidad de la pareja?”

¿Alguna vez te has preguntado por qué nos sentimos atraídos por ciertas personas y no por otras? ¿Existe una fórmula secreta para encontrar a nuestra alma gemela? Exploramos las leyes de la atracción y descubrimos que si es posible predecir la compatibilidad de pareja, ¿estás listo para desvelar los misterios del amor?

Las leyes de la atracción

En este juego de química, “puede que a veces te enamores de alguien que no siente lo mismo por ti y por razones que no tienen nada que ver contigo, se trata de la manera en que está conectada su mente”, explica la doctora Helen Fisher, autora del libro Anatomy of Love.

A las chispas de atracción que pueden surgir con la persona menos esperada y en el momento más sorprendente les llamamos química Archivo

Ella también asegura que no hay manera 100% eficaz de predecir la compatibilidad de una pareja hasta que tenemos a la persona en frente y compartimos algunos minutos con ella, “pero al menos entendemos un poco más qué papel juega el temperamento”.

¿Compatibilidad o química?

La compatibilidad llega después de la química, no hay que confundirlas, la primera es la plataforma sobre la cuál despegan las relaciones, la segunda determina si podrán volar por mucho tiempo. La compatibilidad, a su vez, se compone de dos elementos, la confianza (tener alguien en quién contar) y el compromiso (saber que no quisieras estar con alguien más).

La compatibilidad y la química llegan con el tiempo, luego de haber pasado diversas experiencias positivas y negativas juntos, en muchos casos, la química arrolladora puede hacer que pases por alto los intereses y valores que tienes o no en común con alguien, presta atención a comprometerte solo cuando logres la compatibilidad.

No te confundas, química y compatibilidad son diferentes. Getty Images

¿Te quiere o no te quiere?

El autor y doctor de Tell Me What You Want, Justin Lehmiller, está consciente de que el coctel de hormonas disminuye su intensidad con el paso de los años, es entonces que una pareja puede confundirlo con el desenamoramiento, “pero no significa que existe un problema en su relación, tampoco hay necesidad de entrar en pánico si de repente surge química con otra persona”, explica, “puedes estar simultáneamente comprometido con tu pareja y sentir atracción por alguien más”. Las regiones del cerebro que dirigen el amor romántico y el deseo sexual operan de manera independiente pero en conjunto, por lo que se pueden confundir muy fácilmente.

Casi con seguridad, tus valores, creencias, composición química y características de personalidad no van a cambiar a 180 grados con los años, sólo que las parejas que han estado mucho tiempo juntas se han acostumbrado y hasta cierto punto aburrido de ellas; sin embargo, el cerebro sigue sintiendo atracción por el mismo conjunto de rasgos. Ya los tienes, sólo es cuestión de despertarlos, recuerda la manera en que conociste a tu pareja y qué es lo que hacían en esos primeros memes juntos (más allá del sexo, piensa sobre todo en experiencias). Por ejemplo, si eres un explorador, será fácil encontrar métodos de seguir por este camino viviendo aventuras, si eres un constructor, crea nuevos rituales en casa.

Cómo volver a tener una conversación

De acuerdo con un estudio llevado a cabo por el psicólogo Arthur Aron, éstas son algunas de las preguntas que pueden propiciar o reanimar la cercanía entre dos personas

- Completa de tres maneras diferentes esta frase: “Justo ahora, ambos estamos sintiendo…”

- Si pudieras cambiar algo de la manera en que fuiste educado ¿qué sería?

- ¿Qué tema consideras demasiado serio como para no hacer bromas al respecto?

- Si murieras hoy ¿te arrepentirías de no haberle dicho algo a alguien? ¿Por qué no le has dicho?

- ¿Cuál es el logro más grande de tu vida?

- Si mañana pudieras despertar con una nueva habilidad ¿cuál sería y por qué?

- ¿De qué te sientes agradecido?

Recupera la chispa del amor

Así como pasaron tiempo hablando para conocerse al principio, programen pláticas para contarse sus visiones del mundo, qué opinan de temas de actualidad, qué los hacen sentir sus circunstancias, su opinión de otras personas, pregúntense cosas profundas. La química reaparece cuando, de nuevo, te das cuenta de que sus rasgos empatan. Finalmente, pongan a fluir la dopamina, la cual sólo se estimula cuando intentan cosas diferentes, desde una clase de cocina hasta un viaje, este neurotransmisor es la puerta de entrada a todo el flujo de químicos.

Estudios sociológicos aseguran que tendemos a enamorarnos de personas del mismo nivel socioeconómico, del mismo grado de inteligencia y de una belleza similar. Analizando estas bases y las características de cada grupo de Fisher puedes hacer una predicción de si la persona por la que sientes chispas podrá corresponderte y, más importante aún, si hay potencial de sostener una relación sana a la larga.

Aunque la ciencia nos ofrece cada vez más herramientas para entender los patrones de atracción y compatibilidad, el amor sigue siendo un misterio que trasciende las explicaciones racionales. Si bien es posible identificar ciertos factores que influyen en nuestras elecciones, la química y la conexión emocional son elementos fundamentales que escapan a cualquier fórmula. Lo importante es cultivar la autoconciencia y comprender nuestras propias necesidades y valores. Al conocernos mejor, podremos identificar a las personas que realmente nos complementan y construir relaciones más sólidas y duraderas.