Las mejores lecciones de empoderamiento femenino de Coral Mujaes

Coral Mujaes ha recorrido un camino extraordinario desde las profundidades de la adicción hasta convertirse en una exitosa empresaria, escritora y mentora. Su lucha contra la bulimia, que comenzó de joven, la llevó a una profunda transformación personal que hoy inspira a millones.

Con cuatro libros publicados y un imperio digital que alcanza a más de un millón de seguidores, Coral ha creado un movimiento que empodera a las mujeres a reconocer y superar relaciones tóxicas, dependencias económicas y creencias limitantes. A través de sus conferencias y programas en línea, ofrece herramientas prácticas para alcanzar el máximo potencial y transformar la vida.

Por eso, decidimos conversar con ella. Aunque dicen que sólo las lecciones propias se aprender, podemos despertar, crecer y sentirnos más poderosas: “la clave para despertar el potencial es la disciplina, el hambre que tengamos porque una persona que no tiene hambre de crecimiento, difícilmente va a buscar las herramientas para poder despertar ese potencial y luego por supuesto tener la disciplina hacerlo” comenta.

Yo creo que yo fui, en su momento, mi mayor obstáculo Coral Mujaes

Lecciones de vida: Coral Mujaes

¿Cómo potenciar nuestro talento?

¡Con la práctica! Literalmente, al hacerlo. No creo que exista una estrategia. Yo creo que lo más importante para potenciar talento es la práctica continua de él y la mentoría.

¿Cómo identificar nuestras fortalezas y debilidades?

Yo creo que cuando vives tu vida y te estás constantemente poniendo metas, te vas dando cuenta. O sea, en la búsqueda o en el camino, se revelarán tus fortalezas y también se revelan tus habilidades.

El empoderamiento femenino comienza desde dentro y se fortalece a través de nuestras interacciones y experiencias compartidas. Getty Images

¿Consejo para impulsar nuestro desarrollo?

Nunca dejes de aprender. Yo creo que, para desarollarte, hay que ponerse constantemente en un medio ambiente que se ha conducido al crecimiento diario: leer libros, ir a seminarios, entrar a programas y desafiarte.

¿Cuál ha sido tu mayor obstáculo?

Yo creo que, para mí, pues yo misma fui mi mayor obstáculo, es decir los patrones de comportamiento destructivos que tenía, el sistema de pensamientos que tenía, la debilidad emocional con la que me manejaba.

Entonces, yo creo que yo fui, en su momento, mi mayor obstáculo... y hasta la fecha. En cosas nuevas o lo que sea, siempre hay obstáculos. Creo que siempre somos principiantes en el siguiente nivel y siempre tenemos nuevos retos. Nunca se pone fácil la cosa. Pues cuando estamos en el siguiente nivel, pues hay nuevas habilidades que hay que desarrollar.

¿Cómo podemos vencer los obstáculos?

Con fortaleza mental, enfrentándolos. Yo soy una mujer que cree que las cosas difíciles se tienen que confrontar. No se puede escapar. No se puede enterrar, ahora sí que digo, la oración es muy valiosa y tal, pero yo creo que siempre, siempre, siempre, es importante confrontar y conquistar los obstáculos: verlos a la cara y manejarlos. Además de tener claridad de los hábitos que te descarrilan y hacer un plan concreto para concentrarte un 1% en el progreso y desarrollar la disciplina.

¿Qué hacer si siento que no tengo talento?

Mi recomendación es que se pongan a hacer algo, lo que sea y ahí se van a dar cuenta de si tienen talento y habilidad.

¿Cuál es la importancia de la constancia y la perseverancia?

Pues lo es todo, no se puede construir nada si no eres suficientemente consistente para verlo al final.

¿Que impacto positivo puede tener nuestra vida el alcanzar nuestro potencial en diferentes áreas?

Yo creo que para mí eso es autoestima. Se habla mucho de autoestima, pero no lo conectan con con alcanzar su potencial. No, yo relaciono la salud mental, salud emocional y la autoestima al 100 por ciento. Éstas están relacionadas con el factor de que hayas o no alcanzado tu potencial.