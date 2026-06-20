Los favoritos de las editoras para el Día del Padre

El Día del Padre siempre llega con la misma pregunta: qué regalar sin caer en lo típico. Aunque cada año aparecen miles de ideas, la realidad es que casi siempre terminamos buscando lo mismo: algo que tenga sentido para él, no solo algo bonito para envolver.

Por eso, entre muchas opciones, hay regalos que suelen repetirse como favoritos porque funcionan sin complicarse demasiado. No llaman la atención por ser extravagantes, sino por ser útiles, pensados y bastante personales.

Gentieman society sport de GIVENCHY.

Cámara, SONY.

Neceser, PIEL CANELA.

Chaqueta, LEVI´S.

Cafetera, WILLIAMS SONOMA.

Bañador Whales, VILEBREQUIN.

Gel de ducha, L´OCCITANE.

Camisa, FERRIONI.

Al final, los mejores regalos del Día del Padre no tienen tanto que ver con seguir una lista perfecta, sino con pensar en la persona concreta. No en lo que “debería gustar”, sino en lo que realmente le haría ilusión o le resultaría útil.