Pinterest Predicts 2025: estas son las tendencias de moda para el siguiente año (según la plataforma)

En 2025, las tendencias estarán llenas de color, fantasía y mucha inspiración según Pinterest. Los puedes adaptar en tu día a día o simplemente inspirarte para tu próximo outfit o decoración. ¡Sigue leyendo!:

Rojo cereza: Este tono intenso y seductor será el rey del 2025. Su versatilidad lo hará destacar en todos los ámbitos: decoración de dormitorios vibrantes, martinis irresistibles, coches modernos y maquillaje llamativo que aportará un toque de glamour a tu look. Este color no solo es una declaración de estilo, sino que también evoca pasión y confianza. Prepárate para verlo en todos lados, porque no pasará desapercibido.

Aura en colores: El maquillaje dejará de ser solo estética para convertirse en una herramienta de expresión emocional. Con colores brillantes y contrastantes, cada look será único y reflejará el estado de ánimo de quien lo lleva. Rubores en tonos púrpura, sombras audaces y acabados con efecto holográfico harán que cada rostro sea una obra de arte. Generaciones jóvenes y mayores abrazarán esta tendencia para mostrar su verdadera esencia y dejar brillar su “aura” al mundo.

Pinterest

Nuevo rococó: Los lujos y adornos del barroco tardío regresan con fuerza, trayendo vestidos de corsé, accesorios ostentosos y decoraciones que parecen sacadas de un palacio. En bodas y fiestas, esta tendencia transportará a todos a una época de opulencia y sofisticación. Los detalles en las mesas, como flores exuberantes y pasteles con acabados impecables, serán protagonistas en los eventos más exclusivos. Es un homenaje a la elegancia del pasado con un toque moderno.

Encanto de sirena: Inspirada en el misterio y la magia del océano, esta tendencia se centra en un look sensual y etéreo. Cabellos con efecto mojado y ondas naturales, maquillaje en tonos oscuros y profundos, y uñas con detalles que evocan conchas y corales harán que parezcas salida de un cuento de hadas marino. Es perfecta para quienes aman la conexión entre lo natural y lo mágico.

Veladas surrealistas: Las fiestas se llenarán de una estética de ensueño, con decoraciones que desafían la realidad. Flores fantásticas, centros de mesa flotantes y candelabros con formas imposibles serán elementos clave. Inspirada en el surrealismo, esta tendencia convertirá cada reunión en una experiencia artística donde cada detalle cuenta una historia. ¡Ideal para quienes buscan algo único y memorable!

Estilo medieval: Este año, los castillos antiguos y su magia estarán más presentes que nunca. Desde decoraciones en el hogar con plantas y muebles de aire medieval, hasta vestidos con telas ricas, joyería gótica y accesorios con un toque de realeza. Es una invitación a vivir como reyes y reinas, dejando que la nostalgia por épocas pasadas inspire el presente.

Vida de muñecas: La estética adorable toma el control con habitaciones llenas de detalles tiernos, colores llamativos y accesorios juguetones. El maquillaje también será protagonista, con tonos pastel, rubores marcados y pestañas largas que emulan el look de las muñecas clásicas. Esta tendencia está diseñada para quienes aman lo lindo, divertido y un poco nostálgico.

Estética de pescador: Lo relajado y lo funcional se combinan en esta tendencia que mezcla moda con un aire marinero. Prendas tejidas con punto cable, impermeables estilizados, camisetas a rayas y bolsos con formas de peces traerán un estilo relajado pero lleno de detalles. Es ideal para quienes buscan comodidad sin sacrificar estilo, con un toque inspirado en la brisa del mar.

Complejo de diosa: Este 2025, la feminidad y el glamour alcanzan nuevas alturas con detalles dorados en uñas, peinados y accesorios. Desde trenzas intrincadas que evocan las deidades griegas, hasta manicuras que brillan como el oro, esta tendencia te invita a resaltar tu espíritu divino y convertirte en la mejor versión de ti misma.

Motobohemio: La fuerza del cuero negro se une a la delicadeza del estilo bohemio en una mezcla audaz y moderna. Saca tus botas de motociclista y combínalas con faldas de encaje, flecos y accesorios llamativos para crear un look que equilibra la rebeldía con la elegancia. Este estilo no solo es visual, también es una declaración de actitud y libertad.

Repostería caótica: La perfección está pasada de moda. Este 2025, los pasteles serán desordenados, creativos y absolutamente divertidos. Desde diseños extravagantes hasta formas inesperadas, como tartas con forma de animales o decoraciones inusuales, cada creación será una muestra de originalidad. ¡Perfectos para alegrar cualquier celebración con un toque de humor y dulzura!

Moda gemela: Combinar looks será el nuevo lenguaje del amor y la amistad. Ya sea con tu mejor amigo, tu pareja o incluso tu mascota, coordinar outfits y accesorios será una forma de mostrar conexión y estilo. Veremos desde camisetas y pulseras a juego, hasta atuendos completos diseñados para destacar en cualquier ocasión. ¡El doble de estilo, el doble de diversión!