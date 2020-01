Secretos para emprender tu propio negocio

Las estadísticas confirman que la mayoría de la gente no empieza un negocio propio al creer que es difícil o muy tarde; sin embargo, Paul Tasner, fundador de PulpWorks, fabricante de empaques con productos reciclados para disminuir el consumo de plástico, creó su empresa a los 66 años, luego de ser despedido.

Hoy día tiene estabilidad, crecimiento constante y un gran impacto en su ramo. Según Tasner, un empresario mayor tiene 70% más posibilidades de éxito debido a su experiencia, en comparación con 28% de un joven. ¿La lección? Nunca es tarde para iniciar, sin importar cuál sea tu edad e idea. Así que sigue estos pasos.

Fase 1: Haz una investigación de mercado

Contesta estas preguntas:

– ¿Existe una necesidad real del servicio que quieres dar?

– ¿Quién lo requiere?

– ¿Ya se ofrece lo mismo?

– ¿Tienes competencia?

– ¿Qué propondrás para distinguirte?

Para obtener las respuestas deseadas puedes realizar un pequeño muestreo, una encuesta de mercado o mandar a hacer un focus group; en línea encontrarás una guía completa para llevarlo a cabo por tu cuenta.

Fase 2: Estructura un plan de negocios

El básico incluye estas categorías:

Visión

¿Qué tipo de empresa estás construyendo? ¿Por qué? ¿Adónde deseas llevarla? ¿De qué manera vas a impactar tu mercado?

Misión

¿Quién es tu público meta? ¿Cómo vas a complacer sus necesidades? ¿De qué manera? (En línea, en tienda física, en un local).

Equipo

¿Necesitas ayuda? ¿De quién? ¿Requieres proveedores? ¿Cuáles son los más ventajosos para ti en relación con la calidad-costo?

Precio

Encuentra uno que pueda atraer consumidores, pero que te deje ganancias, y que sea viable en comparación con tus competidores.

Publicidad

¿De qué modo vas a dar a conocer tu servicio? ¿Con qué herramientas de promoción? (Sitio de internet, redes sociales, anuncios, tarjetas, activaciones).

Acciones

Escribe una lluvia de ideas para cumplir tus objetivos y crea soluciones para posibles obstáculos.

25% de los dueños de pequeños negocios en el mundo son mujeres. ¡Haz crecer la cifra!

¿Razones por las que puede fallar un proyecto? No hay mercado para el producto o la compañía se quedó sin fondos antes de completar el plan de negocios.

Fase 3: Encuentra el financiamiento

El monto inicial deberá cubrir los gastos del plan de negocios, desde el desarrollo hasta la publicidad, aún sin ganancias. Si no es así busca opciones de financiamiento como el crowdfunding, popular entre las empresas emergentes. Aquí algunos formatos del modelo para iniciar tu negocio:

1) Deuda

Se trata de un préstamo con tasa de interés fija, con menos requisitos que los bancos.

– Plataformas

Prestadero: Es una empresa de préstamos con mejores tasas y rendimientos que un banco; ofrece de 10 mil a 250 mil pesos. prestadero.com • KUBO Obtienes créditos de 5 mil a 100 mil pesos, a pagar de 4 a 18 meses. www.kubofinanciero.com

2) Recompensa

Devuelves a tus inversionistas un regalo al obtener el monto para tu proyecto, tú eliges (producto o descuentos).

Plataformas

– Kickstarter: Si inicias tu campaña y no logras tu objetivo se devuelve el monto a los inversionistas. www.kickstarter.com/mexico

– Indiegogo: Ofrece una sección de venta de productos que han fundado, así tendrías un espacio de exhibición.

Comunicación efectiva

Cuando busques inversionistas o clientes sé persistente y creativa. De acuerdo con el Chicago Tribune, 75% de la gente prefiere mandar mensajes de texto a cualquier otra manera de comunicación. No obstante, analiza la situación y decide el tipo de contacto que te conviene más, redes sociales, un correo… Envía mails personalizados y no “a quien corresponda”, así engancharás a tu público. La regla es: las notificaciones no deben ser diario para no cansar a la gente.

Por: Jessica Moreno / Foto: Getty Images y Pixabay