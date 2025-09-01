SOMA+: El lujo de vivir experiencias únicas en ARTZ

No podemos negar que con el rush de redes sociales, actualmente lo que más valoramos y apreciamos como nuevo lujo son el tiempo y las experiencias. Y por esa razón surge SOMA+, una membresía pensada para quienes no sólo buscan lo mejor, sino que desean vivirlo de forma personalizada y exclusiva. Diseñada para elevar cada instante en los destinos comerciales más sofisticados de la Ciudad de México, SOMA+ redefine lo que significa disfrutar de ARTZ y, próximamente, Antara.

Más que una membresía, SOMA+ es una llave de acceso a un universo selecto de beneficios: desde un concierge que anticipa tus necesidades hasta estacionamiento exclusivo y valet parking con entrega programada, trato preferencial en los restaurantes más exclusivos, clases incluidas en los mejores fitness studios y precios especiales en las marcas más prestigiosas & beauty studios. Cada detalle está pensado para que tu visita se convierta en una experiencia inigualable.

Con una propuesta pionera en México y el mundo, SOMA+ fusiona la excelencia en servicios con tecnología de vanguardia, a través de una app intuitiva que te conecta con todo lo que necesitas. Desde wellness, gastronomía y moda, hasta arte y eventos exclusivos que sólo los miembros pueden disfrutar, esta membresía te coloca en el centro de una comunidad vibrante y sofisticada.

El punto de partida es ARTZ, un destino que combina arquitectura icónica con la mejor oferta de shopping, cultura y entretenimiento. Este año, SOMA+ llevará su esencia también a Antara, ampliando las posibilidades para quienes desean lo mejor, siempre.