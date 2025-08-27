5 decoraciones de casa para Halloween inspiradas en Harry Potter que son fáciles y baratas

Halloween está a la vuelta de la esquina, y aunque es el momento de llenar la casa de monstruos y calabazas, también es la oportunidad perfecta para traer un toque del mundo mágico de Harry Potter a tu hogar.

Las decoraciones de Halloween inspiradas en Harry Potter siguen en tendencia desde que las películas se estrenaron en la pantalla grande y ganaron millones de seguidores en todo el mundo.

Decoraciones de Halloween inspiradas en Harry Potter para tu casa

Entre calabazas encantadas, pociones burbujeantes y hechizos por todas partes, estas ideas inspiradas en el mundo mágico, harán que tengas una noche de brujas realmente mágica.

Dementores en la fachada

Para decorar la entrada de tu casa, no hay nada mejor que un temible dementor que pondrá a prueba tu habilidad para crear un Patronus que te proteja de sus efectos desalentadores.

Solo necesitarás tela delgada y pintura negra para darle ese toque aterrador, checa el video de abajo para tomar nota del paso a paso.

Auto volador

¿Tienes un gran árbol en el jardín de tu casa? Puedes disfrazarlo del Sauce boxeador, solo necesitas un dibujo enorme del auto volador con Harry y Ron en su interior para recrear la famosa escena de La Cámara de los Secretos.

Velas mágicas

Esta decoración puede ir perfecta en su sala o en el comedor, solo necesitarás adquirir las velas mágicas y colocarlas como mejor te convenga con un poco de hilo transparente, el resultado será un ambiente realmente mágico, ideal para tus reuniones de Halloween.

Montaje para fotos creativas

Recrea el muro 9 y ¾ de la estación de tren de King Cross donde Harry suele tomar el expreso de Hogwarts.

Pega papel con estampado de ladrillos y agrega algunos detalles representativos de las 4 casas del colegio y globos con sus respectivos colores, puedes utilizar este espacio para hacer un divertido shooting junto a tus amigos, o también es útil para crear una mesa de dulces para tu fiesta.

Señalamientos

Este espacio con señalamientos es ideal para decorar tu fiesta, crea los letreros con divertidas letras góticas y detalles aterradores.

Una jaula de aves y algunas calabazas servirán para crear ese ambiente del mundo mágico que tanto nos gusta.

Aunque estas recomendaciones son para tus decoraciones y fiestas de Halloween, son muy útiles para cualquier fiesta temática, sin importar la fecha.

