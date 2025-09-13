¿Cómo protegerte de la envidia y el mal de ojo según tu signo zodiacal? Así puedes cuidar tu energía

Desde tiempos ancestrales, se cree que la envidia y el mal de ojo pueden abrir grietas en nuestro campo energético, que puede impactar de forma negativa en nuestra vida diaria, muchos de los síntomas se pueden presentar en nuestra salud, en el aspecto económico o en nuestra vida sentimental.

Se dice que a través de nuestro signo zodiacal, podemos identificar qué aspecto de nuestra vida se ve más afectado por estas energías negativas, y también cómo podemos combatirlas.

¿Cómo protegerte de las envidias y el mal de ojo según tu signo zodiacal?

Checa cómo puedes crear un escudo protector contra las envidias y el mal de ojos de acuerdo a las características de tu signo zodiacal.

Aries

Los arianos suelen destacar por su fuerza y determinación, estas cualidades pueden generar envidias, esta energía puede hacer que se sientan cansados o que noten que sus proyectos se estancan.

Para protegerse, deben llevar un cuarzo de color rojo o una pulsera del mismo color en la mano izquierda.

Tauro

Suelen ser personas afortunadas con el dinero, lo que puede despertar los celos de las personas envidiosas, su energía puede desencadenar problemas económicos o la sensación de que todo les sale mal.

Para protegerse lleva cuarzos jade contigo y coloca plantas protectoras en tu casa o lugar de trabajo.

Géminis

Cuando un géminis es atacado por la envidia, se siente cansado y que las nuevas ideas no surgen, siente su creatividad bloqueada. Cuarzos como el citrino o la turmalina negra los pueden proteger de las malas intenciones de los demás.

Cáncer

Las malas energías pueden afectar directamente a sus relaciones más cercanas, debido a que el signo de cáncer prioriza sus sentimientos. Llevar un cuarzo rosa o una piedra de luna les puede ayudar a blindarse contra los celos y las envidias.

¿Cómo protegerte de las envidias y el mal de ojo según tu signo zodiacal? Getty Images

Leo

Su fuerte personalidad puede causar envidias, y cuando les afecta su magnetismo y seguridad siempre son los más afectados. Llevar un ojo turco siempre les puede ayudar a protegerse contra las envidias.

Virgo

La envidia y el mal de ojo afecta el sistema nervioso de virgo, puede sentirse nervioso y con pensamientos obsesivos, para liberarte, lleva un saquito de sal marina, o realiza periódicamente baños de sal para descargarte.

Libra

Su linda personalidad siempre genera envidia, esta energía negativa afecta a sus relaciones personales y sienten que no tienen el rumbo claro de su vida. Los cuarzos como el rosa o el jade pueden ayudarte a mantener la calma, tener tus flores favoritas en tus espacios también te ayuda a encontrar el equilibrio.

Escorpión

Los escorpianos son de los más envidiados, pues tienen una gran capacidad para atraer lo que desean, y cuando la energía negativa los ataca, su energía se ve bloqueada y dejan de manifestar.

Los baños de sal y meditar les permite limpiar su energía y recuperar su capacidad manifestadora.

Sagitario

Su personalidad tan extrovertida y esa capacidad de ir siempre a donde quieren, generó muchas envidias y sus proyectos son los más afectados. Los baños de hierbas y las amatistas les ayudan a limpiarse de las malas energías.

Capricornio

Su disciplina y éxito profesional atraen tanto admiración como envidia, las malas energías crean retrasos en sus proyectos, incluso pueden vivir traiciones en el trabajo. Una pirita en su espacio de trabajo bloquea malas intenciones y potencia la abundancia.

Acuario

Su originalidad, creatividad y amistades, suelen incomodar a otros, y cuando su energía se ve afectada por las envidias, pierden su creatividad y los vínculos con los demás se rompen. El amatista es su piedra protectora ideal, capaz de transmutar energías densas.

Piscis

Su gran sensibilidad los vuelve permeables a la energía densa de los demás, lo que puede generarles cansancio, nerviosismo, pesadillas o incluso ansiedad. Para armonizarse, un amuleto en forma de delfín o peces, símbolos de su signo, les brinda protección y equilibrio.

