5 rituales mágicos para atraer el dinero y la prosperidad en 2026 (el tercero nunca falla)

El 2026 aún no comienza pero en el plano de lo energético promete ser más que un ciclo de nuevos comienzos, es el año ideal para conectar de forma directa con la abundancia, especialmente la económica. Recordemos que en numerología este es un año universal 1, lo que significa que es el momento perfecto para retomar aquello que ya habíamos comenzado y dejamos a mitad de camino. Esto podría ser un proyecto, un empleo, una certificación, cualquier actividad que nos ayude a abrir puertas al dinero.

Si tu mayor deseo es lograr reconectar con la energía de la abundancia y la prosperidad este nuevo año, no puedes dejar de aprovechar la energía de los últimos días del 2025 para realizar estos rituales mágicos y altamente poderosos.

Limpieza energética en en tu hogar

Antes de atraer o manifestar cualquier cosa, recuerda que es importante comenzar por la limpieza. Para darle la bienvenida al dinero, debes limpiar tu cartera, monedero o bolso, aquellos espacios por los que circula el dinero. Así que si eres de las que lleva tickets doblados resguardados, billetes rotos o tarjetas que ya no usas, es el momento de dejarlos fuera.

Una vez limpia de “basura física”, es momento de limpiar con un poco de incienso o una vela blanca. Mientras lo haces, puedes repetir lo siguiente: “Mi dinero fluye en armonía y siempre vuelve a mí multiplicado”.

Limpia tu cartera. Pexels

Ritual con vela dorada

Si existe un elemento que se considere un gran aliado energético, esas son las velas. Es por ello que, para este ritual, necesitas una color dorada. Sobre ella vas a escribir tu nombre y el año, “2026”, con un palillo o aguja nuevos. Enciéndela un día jueves y visualiza con alma cómo deseas que se manifieste la abundancia en tu vida: un mejor empleo, un negocio, un emprendimiento, etcétera.

Deja que la vela se consuma por completo para que su magia sea efectiva.

Ritual de la vela dorada o de miel. Pexels

Ritual de intención

Intencionar es uno de los rituales más poderosos que existen en el mundo de la energía; es por ello que debes tomar un papel y escribir, siempre en tiempo presente y como si ya lo tuvieras, todo lo que quieres sentir en el plano de la economía este 2026. Evita mencionar cantidades de dinero específicas, simplemente enfócate en emociones. Una vez listo, dobla el papel hacia ti tres veces y guárdalo en un lugar muy especial.

Ritual de intención. Pexels

Baño energético para desbloquear caminos

Para este ritual es importante preparar un baño con agua tibia, sal marina y unas gotas de aceite esencial, este puede ser de naranja o canela, elementos asociados a la liberación de miedos, carencia o bloqueos.

Mientras tomas tu baño, imagina que el agua se está llevando tus preocupaciones financieras y siente la libertad de lo que es vivir sin en abundancia y libertad económica plena.

Este ritual puedes realizarlo el 31 de diciembre o dentro de los primeros tres días de enero.

Ritual de baño energético. Pexels

Ritual del gasto con gratitud

Aunque lo que estamos buscando es atraer el dinero, una forma muy peculiar de hacerlo es realizando un ritual de gratitud con un gasto consciente.

Esto implica realizar una compra, aunque sea pequeña pero que resulte muy significativa para ti. Págala con total consciencia y seguridad de que ese dinero volverá a ti multiplicado y agradece al dinero que se va. Este ritual ayuda a conectar con la energía de la abundancia; así dejarás de sentir “culpa” o “ansiedad” cada que realizas un gasto.

Ritual de agradecimiento Pexels

Recuerda que la mejor magia para poder conectar con la energía de la abundancia está en ti, en tu poder de intención y en tus acciones. Estos rituales sencillos para atraer dinero serán el aliado que necesitas para dar ese pequeño empujón para que el 2026 comience con el pie derecho y tu fortuna tenga un cambio benéfico.