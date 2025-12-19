Mette-Marit hace sus primeras declaraciones sobre su estado de salud y trasplante de pulmón

Este viernes 19 de diciembre, el Palacio Real de Noruega emitió un comunicado de prensa para comunicar el posible trasplante de pulmón de la princesa heredera Mette-Marit, pues los tratamientos no han logrado mejorar su estado de salud.

La esposa del príncipe Haakon de Noruega y heredero al trono, fue diagnosticada con fibrosis pulmonar en el año 2018, desde entonces ha tenido varias recaídas que la han llevado a suspender sus actividades reales.

Te podría interesar: Mette-Marit de Noruega afronta nuevo reto de salud y pausa sus actividades oficiales

¿Cuál es el estado actual de salud de Mette-Marit?

El pasado mes de octubre, Mette-Marit se sometió a una rehabilitación pulmonar, y tras varias pruebas, se diagnosticó una evolución negativa en su estado de salud, por lo que es posible que tenga que someterse a un trasplante de pulmón.

Y aunque todavía no está en la lista de espera, el médico de la princesa, Arne Martin Holm, jefe de departamento, profesor del Departamento de Neumología del Rikshospitalet y especialista en medicina interna y neumología, explicó:

“La princesa heredera presenta síntomas y dolencias a diario que afectan su capacidad para realizar sus tareas cotidianas. Necesita más descanso y su estado físico está cambiando más rápidamente que antes”.

Haakon de Noruega y Mette Marit Getty Images

Mette-Marit hace sus primeras declaraciones sobre su posible trasplante de pulmón

Acompañada de su esposo Haakon, la princesa Mette-Marit ofreció una entrevista al medio local NRK, desde la comodidad de su hogar en Skaugum, donde habló sobre el tratamiento al que se sometió el pasado mes de octubre.

“Ha sido un largo proceso mental para mí llegar hasta aquí”, dice la princesa.

Mette-Marit asegura que pensar en la idea del trasplante de pulmón, no ha sido un proceso fácil, pues siempre tuvo la esperanza de mejorar.

“Siempre he tenido la esperanza de que pudiéramos controlar la enfermedad con medicación, y la evolución ha sido bastante lenta hasta ahora”, e incluso ha ido empeorando: “Ahora ha sido más rápida de lo que tanto yo como los médicos esperábamos”.

Emocionalmente, la idea de que la princesa heredera se someta a esta operación es una preocupación para todos: “Solo pensar en la idea de que este es el siguiente paso es bastante exigente”, reconocía ante la cámara con su esposo a su lado, quien ha sido su apoyo incondicional, y quien según ella, “mantiene la serenidad”.

Esta noticia se produce en medio de los escándalos protagonizados por su hijo, mayor, Marius Borg, quien está por enfrentar un juicio, acusado de 32 delitos que incluyen acusaciones por agresión sexual.

