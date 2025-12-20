Melenas castañas radiantes: 5 técnicas de color que iluminan y rejuvencen de forma natural y sofisticada

Las tendencias de 2026 apuestan por looks más naturales que transmiten modernidad y frescura, y si tu melena es castaña pero buscas un cambio sutil y favorecedor, iluminar el pelo es la clave para lograrlo.

Las técnicas de color adecuadas no solo aportan luz natural a la melena, también iluminan el rostro, suavizan las líneas de expresión y crean una imagen rejuvenecida, elegante y sofisticada.

Te podría interesar: ¿Cómo elegir el corte de pelo adecuado según la forma de mi rostro? 5 looks que rejuvenecen la mirada a los 50 o más

Técnicas de color que iluminan el pelo castaño y rejuvenecen de forma natural

La clave de estas técnicas está en elegir el tono adecuado para tu piel y mantener un cuidado constante que preserve la salud del pelo.

Balayage para castañas

Esta técnica se caracteriza por aplicar mechas difuminadas que van de la raíz hasta las puntas, creando un efecto de luz natural, ideal para quienes desean un cambio de look sutil pero iluminado, que además es de bajo mantenimiento.

Babylights

Este efecto de color se basa en pequeñas mechas muy finas que imitan la iluminación natural de los rayos del solo sobre la base castaña, aportando un brillo con efecto rejuvenecedor inmediato, que no altera el tono natural de la base.

Efecto glossy

Se trata de una técnica de coloración suave que no busca modificar el tono natural de la melena, sino potenciarlo, aportando brillo intenso, mayor luminosidad y un acabado pulido que realza la belleza natural del pelo.

Balayage miel y caramelo

Se trata de una hermosa combinación que incorpora matices cálidos en tonos miel y caramelo para añadir dimensión y luminosidad a la melena, además de resaltar la belleza de tu rostro. Es la técnica ideal para quienes buscan un look más cálido y juvenil.

Contouring

Inspirado en el maquillaje, se aplican tonos estratégicos para resaltar los pómulos, suavizar líneas y aportar profundidad al rostro, y el resultado es una melena castaña con movimiento, sofisticado y armonioso.

Con estos toques de color, tu melena castaña no solo se verá radiante, sino que también proyectará un estilo fresco, natural y elegantemente rejuvenecido.

