Angelique Boyer se sincera sobre su esperado protagónico en Doménica Montero: “Un personaje que nos muestra que estamos en constante evolución”

Doménica Monteroha causado muchas expectativas desde hace meses y es que el 4 de julio de 2025 comenzaron oficialmente las grabaciones de una telenovela que promete ser icónica: la nueva apuesta de Carlos Bardasano para Televisa Univision. Doménica Montero será, sin duda, muy exitosa, y por fin llegará a las pantallas con estrenos multiplataforma tanto en México como en Estados Unidos.

Hace unos días tuvimos la oportunidad de platicar en exclusiva con Angelique Boyer, quien nos contó un poco más sobre su rol en Doménica Montero,un proyecto único que nos llevará a descubrir a una mujer que se resiste a vulnerarse frente al amor.“Es un personaje que nos muestra que las mujeres estamos en constante evolución y aprendizaje”, confiesa Boyer.

Vestido: Carlos Pineda. Aretes y anillo:Iconique. Fotografía: Christopher Armenta.

¿Cómo defines a tu personaje: Doménica Montero?

“Como una mujer valiente, actual, que está en un proceso de evolución. Hasta cierto punto también es una mujer insolente, atrevida, con muchas agallas, y estas características, si las enfocas en una energía negativa, pueden tener consecuencias”.

¿Te identificas con ella en este momento de vida?

“Creo que me identifico con Doménica en una etapa más joven de mi vida, tal vez cuando me faltaba más crecimiento, madurez emocional-, y era más explosiva, más reactiva a las cosas que me sucedían, sin pensar muchas veces en las consecuencias.”

Uno de los temas cruciales de la telenovela es cómo lograr el equilibrio entre el amor y la vida profesional. ¿Cómo se acerca la historia a las mujeres que pasan por lo mismo?

“Efectivamente, ella es una mujer que ha renunciado a la idea de tener una vida idealizada y familiar por las decepciones que ha enfrentado; la lleva a encerrarse en una cúpula y creo que, como sociedad, las mujeres hemos hecho un poco eso, nos hemos quedado más en una energía egoísta. Creo que es importante retomar en los personajes que hacemos esas partes femeninas que son tan bellas… No hay que idealizar las cosas que nos marca la sociedad. Hay que hacerlas a nuestra forma y que la bandera más importante de nuestros actos sea tener una vida feliz”.

Vestido: Maje. Cuello con cristales: Balaboosté.

Botines con cristales: Aldo. Fotografía: Christopher Armenta.

Se nota que Angelique Boyer está muy emocionada por dar vida a Doménica Montero, una nueva versión del clásico melodrama de 1978, que refleja a una mujer fuerte y apasionada que enfrenta grandes desafíos para creer de nuevo en el amor.

Muy querida por los espectadores, Angelique regresa junto a Marcus Ornellas, Scarlet Grubery un gran elenco, en un proyecto multiplataforma que no podrás dejar de ver. Este invierno no te pierdas Doménica Montero estrenando primero en ViX, el servicio de streamingen español líder en el mundo, el 19 de diciembre y, por las estrellas, el 19 de enero de 2026.