¿Cómo sobrevivir a Mercurio retrógrado en julio sin morir en el intento? 5 prácticas para hacer este fin de semana

Vamos a mitad de julio y mercurio retrógrado aparece como villano que pretende atentar contra nuestra paz mental. Sí, sabemos que para muchas personas esto son simples supersticiones, sin embargo, más de una coincidimos en que los días en que a este planeta se le ocurre retrogradar suelen suceder acontecimientos interesantes.

Si estás con la emoción a flor de piel, te has peleado con tu mejor amiga o los planes que tenías no están saliendo de la forma que esperabas. Tranquila, todo es obra de la energía de la retrogradación. Antes de que te asustes más, es importante que sepas que hay formas en las que podemos proteger nuestra energía y transformar el caos en magia, el secreto es encontrar la forma de transitarlo, así que descubre con nosotras cómo sobrevivir a mercurio retrógrado sin morir en el intento.

Date un break digital

Aprovecha que la energía de este mercurio transitará durante el fin de semana y ponle pausa a tu vida digital. Apaga tu celular, tablet, redes, ¡todo! Recuerda que durante esta temporada las discusiones o conflictos personales pueden aflorar, nuestro consejo es alejarte del mundo un rato y dedicarte tiempo para ti. Puedes leer un libro, hacer journaling o descansar para reponer tu energía.

Toma un descanso de tus aparatos digitales u protege tu energía Pixabay

Limpia tu espacio

Una forma muy linda de desprendernos de la energía que ya no queremos tener es enfocarnos en depurar nuestras lugares sagrados: tu habitación, tu sala, tu casa en general.

Puedes también apostar por limpiar tu clóset sacando las prendas que ya no usas, hacer limpieza en tu cuatro, prender incienso y decirle adiós a lo que ya no deseas en tu vida

Escribe cómo te sientes

Esta temporada es perfecta para conectar con nuestras emociones, normalmente solemos reprimirlas e ignorarlas, aprovecha esta energía para conectar contigo reconocer cómo te sientes, anotarlo y posteriormente dejarlo ir.

Medita antes de responder

Recuerda que en este periodo energético los pleitos y malentendidos son el pan de cada día. Si llegas a tener una conversación en la que el tono está evolucionando a una pelea, te aconsejamos respirar, hacer una pausa y detenerte antes de decir algo que pueda lastimar o quedarte escuchando algo que te haga daño. Evita conflictos y protege tu energía.

Saca tu lado mágico para hacer rituales

Recuerda que dentro del caos también habita la magia y es de sabios aprovechar para transformarla a tu favor. Un ritual super delicioso que podemos recomendarte es hacer un baño de hierbas relajantes: lavanda, romero, jazmín. Cócelos en agua de té y una vez que hayan soltado sus propiedades relajantes toma un baño con esa agua, te juramos que te vas a hiper relajar.

Un baño de hierbas relajantes te ayudará a proteger tu energía este mercurio retrógrado Pexels

Hay cosas que no podemos controlar y por mucho que tengamos algo personal con esta temporada, la verdad es que mercurio retrógrado no es el villano de la historia, sino un aliado que nos ayuda a ver la sombra para hacer una purificación.