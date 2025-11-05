¿Cuándo cortarse el pelo en noviembre 2025? Calendario lunar para una melena fuerte y saludable

Muchas de nosotras vamos por el mundo deseando poseer una melena vigorosa y saludable; ya sea que seas creyente de los ciclos de la luna o no, debes reconocer que en el mundo, el pelo se corta por necesidad, moda e incluso por energía. Aunque esta creencia puede ser considerada como algo místico, la realidad es que el calendario lunar ha sido una guía ancestral para planificar cortes capilares estratégicos, sobre todo cuando se busca acelerar el crecimiento o mejorar la densidad del pelo.

Durante noviembre 2025, el mes maestro, el movimiento de la luna se vuelve especialmente potente para quienes buscan renovar su imagen desde el plano de lo energético.

¿Por qué usar el calendario lunar para cortarte el pelo?

Cada fase lunar tiene una vibración energética diferente. Durante la luna creciente, la energía se mueve hacia la expansión: aquí se recomienda cortar el pelo si lo que deseas es que crezca rápido, con brillo y vitalidad. La luna llena favorece que el pelo se vea más grueso y con mayor cuerpo visual, así que lo recomendado es cortar durante esta fase para quienes tienen pelo fino. Durante la luna menguante, la energía va hacia dentro y se recomienda si lo que se busca es controlar volumen o estabilizar patrones que suelen crecer de forma regular. En cambio, durante la Luna nueva, se recomienda hacer cortes simbólicos, es decir, eliminar puntas abiertas o preparar el pelo para otro ciclo.

Si tu pelo se ve maltratado retoca las puntas en luna nueva. Pexels

Calendario lunar noviembre 2025: las mejores fechas para tu melena

Para crecimiento acelerado: 3, 4, 5, 6 y del 23 al 25 de noviembre, ya que en estas fechas habrá luna creciente.

Para mayor grosor visual y brillo: 14 y 15 de noviembre, es decir, durante la luna llena en Tauro.

Para controlar el volumen excesivo o frizz: 19, 20 y 21 de noviembre, cuando la luna se encuentra menguante.

Para reiniciar ciclos capilares o hacer microcortes de puntas, aprovecha la energía de la Luna nueva, la cual se presentará el próximo 29 de noviembre.

Estas fechas funcionan como guía para agendar una cita con tu estilista o planear un corte en casa. Si buscas cambios radicales, apostar por flequillos nuevos, hacer corte bob o apostar por degradados suaves, elige los días de luna creciente.

Tips para potenciar el ritual

Después del corte, aplica alguna mascarilla nutritiva o un suero restaurador; esto ayudará a sellar tus puntas para que tu melena luzca saludable todo el tiempo o hasta el siguiente ciclo de corte. De acuerdo con los expertos en astrología, la luna llena ayuda a potenciar la absorción de estos productos.

El calendario lunar de noviembre 2025 favorece la renovación del pelo desde un enfoque holístico, apostando por realizar cortes estratégicos para tener una melena fuerte, luminosa y sana. Ahora que ya conoces los días mágicos para lograr una cabellera espectacular, solo será cuestión de elegir la fecha perfecta de acuerdo al objetivo capilar que tengas en mente.