Suscríbete
Realeza

Los poderosos mensajes que envió el rey Carlos III en su mensaje de Navidad

El rey Carlos III pronunció su tradicional mensaje navideño, compartiendo palabras profundas y emotivas en medio de sus problemas de salud y tensiones familiares.

Diciembre 26, 2025 • 
Melisa Velázquez
El rey Carlos III comparte poderoso mensajes en su discurso navideño

El rey Carlos III comparte poderoso mensajes en su discurso navideño

Getty Images

Desde la Capilla de la Virgen en la Abadía de Westminster en Londres, el rey Carlos III dio por segundo año consecutivo, el tradicional mensaje navideño previamente grabado y que se emite en punto de las 15:00 horas en todo el Reino Unido.

En medio de sus problemas de salud, y las tensiones familiares, como el reciente destierro de su hermano, el ex príncipe Andrés, y la ausencia de su hijo, el príncipe Harry, quien pasó la Navidad en Montecito, California junto a su familia, el rey Carlos III invitó a la unidad familiar.

Te podría interesar: De Kate Middleton a Mary de Dinamarca, así disfrutó la realeza esta Navidad

Te puede interesar...
El rey Carlos III y la princesa Ana
Realeza
Carlos III rompió en llanto frente a la princesa Ana por este estremecedor motivo
Febrero 04, 2025
 · 
Shareni Pastrana
Carlos III
Realeza
Preocupa la salud de Carlos III: aseguran que su enfermedad avanza rápidamente
Enero 31, 2025
 · 
Leslie Santana

El rey Carlos III comparte poderoso mensajes en su discurso navideño

El rey Carlos III de 77 años, comenzó su mensaje recordando el “momento histórico de unidad espiritual” cuando rezó con el Papa León en el Vaticano durante su visita de octubre con la reina Camila.

También mencionó el 80º aniversario del Día de la Victoria sobre Japón mientras honraba el “valor y sacrificio” de los veteranos y la “forma en que las comunidades se unieron ante un desafío tan grande”.

Estos son los valores que han moldeado nuestro país y la Commonwealth”, señaló. “Al oír hablar de divisiones, tanto en casa como en el extranjero, son valores que nunca debemos perder de vista”.

Su discurso continuó haciendo referencia a la importancia de la unidad familiar y las razones por las que debe mantenerse unida.

El viaje es un tema constante en la historia navideña. La Sagrada Familia hizo un viaje a Belén y llegó sin hogar y sin refugio adecuado. Los sabios hicieron una peregrinación desde el oriente para adorar en la cuna de Cristo; y los pastores viajaban de campo en pueblo en busca de Jesús, el salvador del mundo. En cada caso, viajaron con otros; y dependía de la compañía y la bondad de los demás”.

Según la página web oficial de la familia real, “Cada emisión refleja cuidadosamente los temas y preocupaciones actuales, y comparte las reflexiones del monarca sobre lo que significa la Navidad para ellos y sus oyentes. A lo largo de los años, la emisión navideña ha actuado como crónica de eventos globales, nacionales y personales que han afectado al monarca y a su audiencia”.

Los ausentes a la Navidad de la Familia Real en Sandringham

Además de los problemas de salud de Carlos, la tensión dentro de la familia real es quizás más evidente que nunca, dado el continuo conflicto del rey con su hijo, el príncipe Harry, y su decisión de despojar a su hermano Andrés Mountbatten-Windsor de sus títulos.

A principios de este mes, una fuente dijo en exclusiva a Us Weekly que la temporada navideña de los royals “puede tener un tono melancólico” este año, pero “todos quieren aprovechar al máximo su tiempo juntos.”

Rey Carlos III
Melisa Velázquez
Relacionado
Lena Tindall lleva el abrigo navideño que ha pasado de generación en generación en la familia real
Realeza
Lena Tindall de 7 años lleva el abrigo navideño que ha pasado de generación en generación en la familia real británica
Diciembre 26, 2025
 · 
Melisa Velázquez
Marius Borg Høiby acusado de 32 delitos, incluyendo violación
Realeza
Mette-Marit y Haakon de Noruega reflexionan sobre las dificultades de su 2025 y el caso Marius Borg: “Nos juzgaron como padres”
Diciembre 26, 2025
 · 
Melisa Velázquez
¿Cuáles fueron los looks de la realeza en Navidad?
Realeza
De Kate Middleton a Mary de Dinamarca, así disfrutó la realeza esta Navidad
Diciembre 26, 2025
 · 
Melisa Velázquez
Ideas de uñas para Año Nuevo elegantes y atemporales
Belleza
Uñas Año Nuevo 2025: 7 ideas de manicure elegantes y atemporales
Diciembre 26, 2025
 · 
Melisa Velázquez