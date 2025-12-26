Los poderosos mensajes que envió el rey Carlos III en su mensaje de Navidad

Desde la Capilla de la Virgen en la Abadía de Westminster en Londres, el rey Carlos III dio por segundo año consecutivo, el tradicional mensaje navideño previamente grabado y que se emite en punto de las 15:00 horas en todo el Reino Unido.

En medio de sus problemas de salud, y las tensiones familiares, como el reciente destierro de su hermano, el ex príncipe Andrés, y la ausencia de su hijo, el príncipe Harry, quien pasó la Navidad en Montecito, California junto a su familia, el rey Carlos III invitó a la unidad familiar.

Te podría interesar: De Kate Middleton a Mary de Dinamarca, así disfrutó la realeza esta Navidad

El rey Carlos III comparte poderoso mensajes en su discurso navideño

El rey Carlos III de 77 años, comenzó su mensaje recordando el “momento histórico de unidad espiritual” cuando rezó con el Papa León en el Vaticano durante su visita de octubre con la reina Camila.

También mencionó el 80º aniversario del Día de la Victoria sobre Japón mientras honraba el “valor y sacrificio” de los veteranos y la “forma en que las comunidades se unieron ante un desafío tan grande”.

“Estos son los valores que han moldeado nuestro país y la Commonwealth”, señaló. “Al oír hablar de divisiones, tanto en casa como en el extranjero, son valores que nunca debemos perder de vista”.

Su discurso continuó haciendo referencia a la importancia de la unidad familiar y las razones por las que debe mantenerse unida.

“El viaje es un tema constante en la historia navideña. La Sagrada Familia hizo un viaje a Belén y llegó sin hogar y sin refugio adecuado. Los sabios hicieron una peregrinación desde el oriente para adorar en la cuna de Cristo; y los pastores viajaban de campo en pueblo en busca de Jesús, el salvador del mundo. En cada caso, viajaron con otros; y dependía de la compañía y la bondad de los demás”.

Según la página web oficial de la familia real, “Cada emisión refleja cuidadosamente los temas y preocupaciones actuales, y comparte las reflexiones del monarca sobre lo que significa la Navidad para ellos y sus oyentes. A lo largo de los años, la emisión navideña ha actuado como crónica de eventos globales, nacionales y personales que han afectado al monarca y a su audiencia”.

Los ausentes a la Navidad de la Familia Real en Sandringham

Además de los problemas de salud de Carlos, la tensión dentro de la familia real es quizás más evidente que nunca, dado el continuo conflicto del rey con su hijo, el príncipe Harry, y su decisión de despojar a su hermano Andrés Mountbatten-Windsor de sus títulos.

A principios de este mes, una fuente dijo en exclusiva a Us Weekly que la temporada navideña de los royals “puede tener un tono melancólico” este año, pero “todos quieren aprovechar al máximo su tiempo juntos.”

