Equinoccio de otoño: qué significa y cómo celebrarlo con rituales para el amor, dinero y protección

El equinoccio de otoño llegará a nosotras el próximo 22 de septiembre, dando inicio de forma oficial a esta estación del año en el hemisferio norte del planeta; en este fenómeno astronómico, el día y la noche durarán prácticamente lo mismo. Sin embargo, más allá de lo científico, este evento ha sido considerado a lo largo de los años y para muchas culturas como un portal energético que simboliza equilibrio, la llegada de la cosecha y la oportunidad para vivir una renovación espiritual.

Este día será perfecto para agradecer, cerrar ciclos y realizar rituales que nos ayuden a beneficiarnos de la energía del universo; descubre con nosotras cuáles son.

¿Qué significa el equinoccio de otoño?

En términos astronómicos, este fenómeno ocurre cuando el Sol cruza el ecuador y ambos hemisferios de la Tierra reciben la misma cantidad de luz. Para civilizaciones como la celta, este evento representaba el momento de agradecimiento por las cosechas y la preparación para el invierno, pero, en la actualidad, se asocia como un día mágico, un portal energético que invita a la manifestación de deseos y la conexión con el mundo espiritual y natural.

Para celebrar esta energía especial, existen infinidad de rituales, cada uno enfocado en una intención o deseo; sin embargo, aquí te compartimos tres poderosos que te ayudarán a conectar con el amor, el dinero y la protección.

Ritual para atraer el amor

Durante la noche del equinoccio, enciende una vela rosa rodeada de pétalos frescos color rojo, colocando un cuarzo rosa en el centro. Mientras observas el titilar de la flama, pronuncia en voz alta tu deseo o intención en el plano del amor, visualizando cómo tu corazón se abre para recibir y dar ese sentimiento que tanto deseas compartir. Ojito aquí, este ritual no solamente está pensado para atraer pareja, puede ayudar a fortalecer lazos ya existentes, pero sobre todo es poderoso para despertar el amor propio.

Ritual para el amor propio. Pexels

Ritual para atraer el dinero y la abundancia

Vas a preparar un pequeño altar con tres monedas doradas, unas cuantas hojas de laurel y un vaso con agua. Deja el vaso con agua toda la noche a la luz de la luna en tu ventana; la idea es que esta agua absorba las energías del equinoccio. Al amanecer, guarda las monedas en tu cartera como amuleto de prosperidad; este ritual busca atraer nuevas oportunidades económicas y estabilidad financiera.

Ritual para el dinero. Pexels

Ritual de protección

Este ritual ayudará a proteger tu hogar alejando las malas vibras y energías negativas. Para purificarlo, tendrás que encender salvia, palo santo o incienso de sándalo. Camina con el humo por cada rincón y visualiza cómo toda la energía estancada transmuta en forma de luz. Para reforzar la protección, lleva contigo un cuarzo ahumado o una turmalina negra; estas piedras son conocidas como guardianas espirituales contra la envidia y las malas vibras.

Ritual de protección. Pexels

El equinoccio de otoño es un recordatorio anual de que todo final trae consigo un renacer. Aprovecha la energía de este portal para agradecer todo lo vivido, para cerrar ciclos con gratitud y abrirte a una temporada de abundancia, donde estamos seguras, te irá increíble.