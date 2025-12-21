Uñas ‘bubble bath’: 5 diseños para lucir un manicure minimalista y elegante este Año Nuevo

El 2026 promete ser un año lleno de color; sin embargo, el manicure elegante, limpio y fácil de combinar siempre será la opción predilecta de muchas, sin importar qué tendencias de uñas estén dominando la temporada. Si tú perteneces a este grupo y deseas darle la bienvenida al Año Nuevo con un estilo delicado pero elegante, las uñas ‘bubble bath’ son el diseño de uñas que estás buscando.

Esta tendencia se caracteriza por usar tonos suaves como base, efectos translúcidos y delicados, los cuales se complementan para ayudar a que las manos proyecten una apariencia limpia, fresca y rejuvenecida.

El tono y textura milky son una de sus principales bases, dejando atrás los diseños cargados pero jugando con las texturas difuminadas y elegantes.

Uñas cortas con efecto iridiscente

Si lo tuyo es la discreción y el refinamiento, esta idea te va a encantar. Las uñas cortas cuentan con una base lechosa en tono blanco con un toque muy fino de glitter. Sobre estas, se aplica una capa ligera de efecto polvo de hada, el cual es un acabado iridiscente translúcido. El resultado de este diseño apuesta por una apariencia etérea, elegante y minimalista.

Uñas almendra efecto baby boomer

La forma almendra es por sí sola una de las que más elegancia aporta a las manos; combinada con unas uñas bubble en efecto baby boomer, logra potenciar aún más esta apariencia.

El efecto baby boomer, caracterizado por realizar un difuminado que parte de la punta en dirección a la cutícula, suele realizarse en una base blanca, permitiendo ser una alternativa creativa al clásico francés. En esta técnica sustituye al blanco puro por un tono más lechoso para lograr unas líneas limpias y delicadas.

Uñas cuadradas con glitter reflectivo

Las uñas cuadradas y cortas seguirán dominando las manos de aquellas que aman el minimalismo. El encanto de estas uñas no solo es la base lechosa que las conforma, sino la textura reflectiva que acompaña el diseño. Este gel de uñas, a simple vista, luce como cualquier otro producto con glitter; sin embargo, al estar expuesto a una fuente de luz directa, logra activar las partículas reflectivas que lo caracterizan de un brillo inigualable.

Esta es la razón por la cual es la propuesta perfecta para celebrar fin de año.

Uñas bubble con glitter

En este diseño, el difuminado con la textura juega un papel muy importante. Aunque recurren al uso del glitter, este se aplica de forma discreta en la zona de la cutícula para cubrir de forma parcial por el acabado lechoso de la base ‘bubble’.

Si lo que estás buscando es un manicure creativo pero discreto, esta opción es la correcta.

Micro french cromado

Para aquellas amantes de lo clásico, el francés en su versión micro llega como la alternativa perfecta para lucir sobre una base ‘bubble’. Este diseño se realiza con un gel efecto cromo plateado, aunque también puede ser sustituido por el efecto espejo cromo. Este será el encargado de realizar el micro french. Aunque luce increíble en su forma minimalista, puedes incorporar elementos de la temporada como moños, estrellas o copos de nieve para un look más festivo.

Las uñas ‘bubble bath’ son prueba de que los diseños minimalistas seguirán siendo una opción en 2026, así que si estabas buscando un diseño de uñas discreto, elegante y refinado que te acompañe en la cena de Año Nuevo, no dudes en darle una oportunidad a este manicure.