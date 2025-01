Horóscopo Piscis 2025: Predicciones completas para todo el año

Los Piscis, conocidos por su intuición y sensibilidad, están a punto de vivir un año lleno de emociones. En este horóscopo detallado, te guiaremos a través de los altibajos de 2025.

El 2025 para los Piscis

Desde que inicia el año verás que se abren oportunidades mágicas y debes hacer caso a tu intuición que estará funcionando al 100%; podrías enfrentar decisiones difíciles, al final pregúntate con qué te sientes más cómodo tú, y no los demás.

Conocerás nuevas amistades, principalmente mujeres, con tus mismos intereses y metas; si tuvieras un conflicto de años atrás con alguna mujer importante de la familia, esto se sana, habrá una conversación de corazón a corazón, se aclararán malentendidos y se reconciliarán.

Las personas nacidas bajo el signo de Piscis son conocidas por su profunda sensibilidad y empatía. Archivo

Los tránsitos de este 2025 te pueden traer en las nubes, soñando entre tus deseos y la idealización de lo que puedes hacer de ellos; pero la presencia de Saturno que viene transitando por Piscis desde febrero de 2024, te obliga a aterrizar y materializar mucho de lo que ya has trabajado, pero sólo lo alcanzable. Alguien de edad o rango te dará la instrucción de “si lo quieres, toma acción; ¡pero sé realista!”. Esto lo podrás sentir en abril, mayo y julio. Es un periodo en que se termina la procrastinación y se te pide ser responsable.

Marzo puede traer algunos retos, ya que los planetas que están acumulados en Piscis estarán en cuadratura con Júpiter en Géminis. Debes ser cauteloso y no hacer promesas que no puedas cumplir, estar alerta en tu día a día, evitar estar disperso y cuidarte de golpes, caídas o accidentes. Lo que vendrá no será malo, pero tendrás muchos temas entre manos; deberás organizarte bien, jerarquizar prioridades y pedir ayuda; no se espera que puedas con todo, a pesar de que tu carácter de sacrificio te haga asumir muchas responsabilidades .

Si algo te molesta, es momento de expresarlo; una cosa es que seas el signo más empático del Zodiaco y otra que seas tan buena gente que dejes que los demás abusen de ti. Es un año para definir bien tus límites y reconocer toda tu valía. Evita caer en algún engaño, fraude o robo; si algo que te ofrecen suena demasiado bien para ser verdad, obviamente no es cierto; deja que tu intuición privilegiada salga en tu defensa.

¿Cansado de priorizar a los demás? Es hora de darle un giro a tu vida. Priorízate y descubre cómo evitar el agotamiento. Getty Images

Con Neptuno también en tránsito, no permitas que alguien te convenza de hacer algo que sabes está mal ni que te condicionen una amistad o un cariño; si lo hacen son personas que no te quieren bien. Podrías lidiar con alguna intoxicación o adicción de una persona cercana, quien saldrá adelante por sí misma, pero agradecerá tu apoyo.

Los eclipses estarán pasando por los ejes Piscis y Virgo y traen cambios radicales a tu vida. Los intervalos de tiempo de los eclipses van de 4½, 9, 13½ a 18 años. Para anticipar cómo te afectarán, recuerda qué estabas haciendo en esas fechas en el pasado; son ciclos que podría repetirse, o bien indican la culminación de un proceso. Igualmente, algo en lo que creías fervientemente ahora muestra otra cara, y puede ser un cambio de realidad abrupto. Los eclipses también marcan un punto final; si bien ya anticipabas que algo se acabaría (contabas con pistas desde septiembre y octubre del año pasado), aun así no dejará de ser sorpresivo. Debes estar abierto a los cambios y reconocer, con entendimiento y sabiduría, que a cada inicio siempre le corresponde un final.