Horóscopos de febrero de 2025: predicciones para cada signo

Febrero de 2025 nos invita a contemplar la belleza del universo y a maravillarnos ante la majestuosidad de los eventos celestiales. La Luna de Nieve, con su luz plateada y su significado ancestral, nos conecta con la naturaleza cíclica de la vida y nos recuerda la importancia de honrar los ritmos del universo. Las fases lunares, con su simbolismo único, nos invitan a reflexionar sobre nuestros procesos personales y a alinearnos con la energía cósmica que nos rodea. Revelamos los secretos del horóscopos del mes con predicciones para cada signo.

Predicciones horóscopo febrero

20 de enero al 18 de febrero

Tu retorno al sol será favorecido por la conjunción de Mercurio con el astro rey, la comunicación fluye fácil y planeas un viaje. Tomas un nuevo curso. Es buen momento para comprar auto o celular.

Durante febrero, se espera que haya conjunciones interesantes entre la Luna y otros planetas Getty Images

19 de febrero al 20 de marzo

Los astros te invitan a mirar más allá de lo inmediato y a enfocarte en planes a largo plazo. Un nuevo amor podría llegar bajo los signos Cáncer o Aries. Hay triunfo en todo lo referente a temas legales.

21 de marzo al 19 de abril

En tu trabajo mantén la calma y no tomes nada personal, la diplomacia te ayudará más de lo que crees. Un evento social une a la familia. En el amor vives un gran momento, no dejes que nada lo nuble.

20 de abril al 20 de mayo

Es un buen mes para tus finanzas, podrás planear tus inversiones y hacer algunos gastos. En el amor, profundizas mejoras la comunicación, esto abre un nuevo periodo de estabilidad en pareja.

21 de mayo al 20 de junio

Libérate de pensamientos limitantes, tu principal cualidad es la mente, por eso sólo debes crear panoramas positivos y de impulso para ti. Nadie podrá resistirse a tus encantos, hay fans al asecho.

21 de junio al 22 de julio

Marte termina su retrogradación por tu signo y sientes una gran disposición para asumir retos, tu energía vital se incrementa y deseas participar en competencias de todo tipo. Es un buen tiempo para hacer arreglos físicos.

La luna nueva será el 28 de febrero, bajo la constelación de Piscis Getty Images

23 de julio al 22 de agosto

En lo profesional debes actuar con firmeza, hay muchas cosas que dependen de una buena negociación y eso sólo está en tus manos. El amor es tu estado natural, la felicidad que vives en pareja te hace resplandecer.

23 de agosto al 22 de septiembre

Un trabajo bien hecho te llena de satisfacción y es una ventaja para tus superiores. Baja la guardia y deja atrás el miedo porque vivirás a plenitud tu relación. Tienes suerte en los juegos de azar.

23 de septiembre al 22 de octubre

Deja de poner atención en parejas del pasado, por una razón no llegaron a tu presente, te sorprenderás gratamente si permites que gente nueva entre a tu vida. Si algo no te satisface, no dudes en expresarlo.

23 de octubre al 21 de noviembre

La energía cósmica te impulsa a ser más audaz, pero vigila que en tus finanzas los riesgos sean calculados. Sientes la necesidad de expresar tus emociones y, felizmente, los sentimientos de tu pareja son recíprocos.

22 de noviembre al 21 de diciembre

Se presenta una oportunidad que te permitirá aumentar tus ingresos y alcanzar mayor estabilidad económica. Tu magnetismo está exaltado y recibes más de una propuesta amorosa, o reactivas una relación.

22 de diciembre a 19 de enero

Durante un viaje reavivas las llamas del amor, este tiempo tan placentero se sentirá como una luna de miel. En lo profesional, estás en la dirección correcta, sé paciente si encuentras un bache en el camino.