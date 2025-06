Horóscopos de junio 2025: predicciones para tu signo (más ritual de la suerte)

Sagitario

22 de nov. - 21 de diciembre

La energía planetaria cambia a tu favor y muchas trabas y bloqueos se liberan, ipor fin sientes que avanzas en tus metas! Se abre la posibilidad de un viaje al extranjero. Una persona despierta tu interés.

Escorpión

23 de octubre - 21 de nov.

Los grandes logros necesitan tiempo y perseverancia, dale más oportunidad a ese proyecto que apenas va comenzando; por más fuerte que sea tu intuición, pregunta y comunica tus dudas y necesidades.

Tauro

20 de abril - 20 de mayo

Con mucha determinación querrás tomar la delantera ante logros que muchos ambicionan, tu desempeño brilla por sí solo, pero apóyate también en tus relaciones sociales. Debes bajar la guardia en el amor.

Piscis

19 de febrero - 20 de marzo

Empieza un trimestre dorado y mágicamente las cosas que deben ser, se dan con facilidad y las que no, no. No pierdas tiempo en caminos cerrados. Vives un periodo de descanso y te enfocas en ti misma.

Aries

21 de marzo - 19 de abril

Sé responsable pero tampoco te sobrecargues, da prioridad a tu bienestar físico y baja el estrés. En tus finanzas es importante reflexionar antes de tomar una decisión apresurada. Expresa tus sentimientos.

Libra

23 de sep. - 22 de octubre

Sientes que tus necesidades no son escuchadas, pero tú sí debes darlo todo, en este mes aprendes a valorarte y marcar límites sanos, en todos los aspectos de tu vida. Reinventas tu outfit y estilo.

Leo

23 de julio - 22 de agosto

El trino de Marte y Venus aviva las llamas del amor, pon atención en los signos de Acuario, Tauro y Libra para encontrar pareja. Tendrás buenas ganancias. Del 13 al 15 de junio evita actividades riesgosas.

¡Felicidades! Angelina Jolie, la actriz cumple 50 años el 4 de junio. Getty Images

Capricornio

22 de diciembre - 19 de enero

Cambias tu manera de pensar y quieres acumular menos cosas y vivir más experiencias, vendes algún bien para tener mayor liquidez y llevar a cabo tus planes. Valoras a tus amigos sinceros.

Géminis

21 de mayo - 20 de junio

Júpiter se despide de ti con un mes de cosecha; analizas y haces introspección de los aprendizajes que tuviste a lo largo del año y estás satisfecha. Podría darse una promoción. Sin duda, es un mes lleno de afecto y amor.

Virgo

23 de agosto - 22 de sep.

No te frustres si en tu profesión o negocio aún no ves los frutos esperados, vas por buen camino, ten confianza y paciencia. Estarás muy receptiva en tus conexiones emocionales, y el amor se hace presente.

Acuario

20 de enero - 18 de febrero

Tu energía es admirable, pero no todo necesita atención inmediata, prioriza tus responsabilidades y delega a los demás para tener una relación más sana entre trabajo y bienestar personal. Viajas en pareja.

Ritual del mes:

¡Celebra con amigos el antiguo ritual de verano de la noche de San Juan! El 23 de junio, para amanecer 24, prende un pequeño fuego seguro, escribe deseos, arrójalos al fuego y salta al otro lado para cumplirlos.