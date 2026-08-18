Luna creciente de agosto: qué significa y 5 rituales para atraer amor, dinero y nuevas oportunidades

La Luna creciente marca una etapa de avance dentro del ciclo lunar y, en distintas tradiciones espirituales, se relaciona con el crecimiento, la expansión y la intención de aquello que se quiere construir. En agosto de 2026, esta fase comenzó después de la Luna nueva del 12 de agosto y alcanzará el cuarto creciente el 19 de agosto en México.

Si estás buscando un momento simbólico para establecer nuevas intenciones, ordenar tus prioridades o poner en marcha algún propósito, estos días pueden convertirse en el pretexto perfecto para hacerlo. Desde rituales de limpieza hasta ejercicios de manifestación, hay prácticas sencillas que puedes realizar en casa.

Pon en práctica estos rituales para recibir el otoño. Canva

¿Qué significa la Luna creciente?

La Luna creciente es la etapa del ciclo lunar en la que la parte iluminada que podemos observar desde la Tierra aumenta cada noche. Astronómicamente, se trata de un proceso natural provocado por la posición de la Luna respecto al Sol y la Tierra.

En el terreno espiritual y astrológico, esta fase suele interpretarse como un periodo asociado con el crecimiento, la acción y la expansión. Es decir, mientras la Luna nueva suele relacionarse simbólicamente con establecer intenciones, la creciente representa el momento de comenzar a trabajar en ellas.

En agosto de 2026, la Luna nueva ocurrió el 12 de agosto y el cuarto creciente llegará el 19, por lo que estos días corresponden a la etapa de crecimiento de la iluminación lunar.

Es importante distinguir entre el significado astronómico de esta fase y las interpretaciones espirituales que se le atribuyen, no existe evidencia científica de que la Luna creciente pueda atraer dinero, amor o buena suerte. Los rituales que siguen pueden entenderse como prácticas simbólicas para enfocar deseos, cerrar pendientes y comenzar nuevos ciclos.

¿Para qué se utiliza la Luna creciente en los rituales?

Dentro de la tradición esotérica, la Luna creciente suele considerarse favorable para rituales relacionados con aquello que se desea hacer crecer o fortalecer.

Por eso suele asociarse con temas como:

Abundancia,prosperidad, amor, vínculos afectivos, nuevos proyectos, crecimiento personal, confianza, motivación y nuevas oportunidades.

La idea central es sencilla: en lugar de enfocarse en lo que quieres dejar atrás, esta fase invita simbólicamente a concentrarte en aquello que deseas construir.

5 rituales para aprovechar la Luna creciente de agosto

1. Ritual de abundancia con una intención escrita

Si quieres utilizar esta fase lunar como un momento para replantear tus objetivos económicos, puedes hacer un ejercicio sencillo de manifestación.

Escribe en una hoja una meta concreta relacionada con el dinero. En lugar de escribir solamente “quiero tener más dinero”, formula una intención específica, como ahorrar determinada cantidad, conseguir un nuevo proyecto o mejorar tus ingresos.

Después, escribe tres acciones reales que puedes realizar para acercarte a esa meta. Dobla la hoja y guárdala en un lugar que puedas revisar posteriormente. El objetivo del ritual no es que el dinero aparezca por sí solo, sino utilizar el momento como un recordatorio para convertir una intención en acciones concretas.

Estos rituales te ayudarán a conectar con la energía de la abundancia y el crecimiento personal. Canva

2. Ritual para atraer el amor

La Luna creciente también se asocia simbólicamente con el crecimiento de los vínculos.

Para este ritual, enciende una vela blanca o rosa en un lugar seguro y escribe cinco características de la relación que quieres construir. Si tienes pareja, puedes enfocarlo en aquello que deseas fortalecer dentro de la relación.

Después, dedica unos minutos a visualizar cómo sería ese vínculo en la vida cotidiana: comunicación, confianza, reciprocidad y tranquilidad.Más que pedir que aparezca una persona específica, la intención puede centrarse en el tipo de relación que quieres experimentar.

Agradece por adelantado lo que deseas atraer a tu vida. GETTY IMAGES

3. Limpieza energética de tu espacio

Una de las prácticas más sencillas para aprovechar la Luna creciente consiste en hacer una limpieza física y simbólica de la casa.

Abre las ventanas, cambia las sábanas, ordena superficies y deshazte de aquello que ya no utilizas. Puedes acompañar el proceso con un aroma que te resulte agradable, como lavanda, romero o cítricos.

Mientras limpias, establece una intención: dejar espacio para nuevas experiencias, proyectos o personas. La limpieza física tiene beneficios concretos para el bienestar y la organización; la parte energética pertenece al terreno de las creencias y puede utilizarse como un ejercicio simbólico de renovación.

4. Ritual para abrir nuevos caminos

Toma una hoja de papel y divídela en dos columnas. En una escribe “lo que quiero comenzar” y en la otra “lo que necesito hacer para conseguirlo”.

Puedes incluir desde un cambio profesional hasta un viaje, un proyecto personal o un hábito que quieras incorporar.

Al finalizar, elige una sola acción de la segunda columna y comprométete a realizarla durante los próximos días. La Luna creciente puede convertirse así en un punto de partida simbólico para dejar de postergar aquello que quieres comenzar.

5. Decreto de crecimiento y abundancia

Los decretos son frases que se repiten como una forma de enfocar la atención en una intención determinada. Durante la Luna creciente puedes crear uno relacionado con aquello que deseas fortalecer.

Una opción es: “Estoy abierta a nuevas oportunidades, confío en mis capacidades y permito que aquello que estoy construyendo crezca con equilibrio y propósito.”

Puedes escribirlo en una libreta y repetirlo durante algunos minutos. No se trata de una fórmula mágica, sino de una práctica de enfoque personal que puede acompañar otros cambios concretos.

Ritual baño de luna Pexels

¿Cuál es el mejor momento para hacer estos rituales?

No existe una hora universalmente “más poderosa” para realizar rituales durante la Luna creciente. Si quieres seguir la tradición espiritual, puedes elegir un momento tranquilo en el que no tengas interrupciones y hacerlo después del atardecer, cuando la Luna sea visible, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan.

En México, el cuarto creciente de agosto ocurrirá el 19 de agosto de 2026, alrededor de las 20:46 horas según calendarios astronómicos.

Después comenzará la etapa de Luna gibosa creciente, que continuará hasta la Luna llena de finales de agosto. La clave, más que buscar una supuesta hora mágica, está en utilizar el momento como una oportunidad para detenerte, definir qué quieres y, sobre todo, decidir qué acciones concretas vas a tomar para conseguirlo.