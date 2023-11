¿Cuáles serán las tendencias de uñas decoradas para el final de este 2023?

Las posadas, reuniones y fiestas decembrinas representan para muchos la mejor época del año, debido al gran entusiasmo que representa el hecho de volverse a encontrar con algunos seres queridos que durante el año no se había tenido la posibilidad de ver, por lo que, a su vez, la gente -ya sean hombres o mujeres- siempre suelen procurar al máximo su arreglo personal para mostrar de su mejor versión, trabajada durante el año.

Para tales efectos y aprovechando el recibimiento de aguinaldos y otro tipo de abundancias, la población suele añadir a su lista de actividades largos los paseos de compras, con el fin de adquirir los últimos diseños de moda y calzado, los cuales en combinación podrán ayudar a todas las consumidoras a lucir esplendorosas para terminar y recibir con el pie derecho el año.

Sin embargo, también cabe destacar que la planeación de otros aspectos del look suele dejar relegados ciertos detalles, como la manicura y la pedicura, un error común que no debería sucederte a tí en este año, por lo que a continuación te presentamos 3 diseños de uñas decoradas, para que te des una idea y llegues a las fiestas preparada con el modelo de manicura ideal para elevar tus atuendos recién adquiridos en tiendas.

Uñas elegantes con acabados 3D

La pedredría discreta añadida a la manicura también es una gran opción para potenciar tus looks este fin de año Pinterest

Como el final del año lo amerita para celebrar todos los logros obtenidos a lo largo de los meses, es propicio apelar por un poco de maximalismo en las uñas y optar por un diseño de manicura que cuente con pequeños detalles en tercera dimensión, es decir que cobren volumen por fuera de la uña. Aunque, para no exagerar dichos diseños y no hacer que el look pierda elegancia, se recomienda que el tinte base de la uña esté colocado en un tono discreto, como el nude.

Uñas en tonos rosados

Las uñas de colores claros siempe serán una buena opción cuando busques lucir elegante Pinterest

Qué mejor manera de cerrar el año del “barbiecore” que luciendo un look de uñas en los tonos de muñeca, tales como el fucsia, el rosa claro o incluso el ya un poco olvidado “rosa millenial”

Uñas mix and match

Mezclar tus estilos de uñas es buena idea, si eres una persona indecisa o realmente versatil Pinterest

El 2023 también fue un años para atreverse, por lo que no deberías dudar en aplicar a cada una de tus uñas un diseño diferente, principalmente basándote en que si toda la temporada pretendes lucir atuendos adscritos a distinta estética, este tipo de uñas serán combinables con cada uno de ellos.

Así que no dudes en poner en práctica las anteriores ideas de inspiración y conviértete en la sensación de todas las reuniones de fin de año, no solo por tu actitud, sino también por la excelente combinación de tus outfits con tus uñas decoradas.