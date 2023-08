Tenemos el regalo para el Día de la Madres con el que siempre te recordará

La meta es lograr que el Día de las Madres se convierta en algo especial e inolvidable, y la palabra clave que definirá todo el concepto de esta celebración es: tiempo, no solo porque es lo que más invertimos en organizar una gran celebración, sino también porque es a través de él que se atesoran los grandes momentos, los recuerdos y por supuesto, nada es mejor que tener un registro de él.

Así que una manera de empezar con el pie derecho con este objetivo es la selección del regalo y por eso sabemos que la mejor alternativa es un reloj que acompañe a tu mamá en todo momento y que por su diseño y características se vuelva en un accesorio inseparable que, además, haga una revelación de su personalidad.

¿Qué es lo que más admiras de ella?

Una de las claves que definen el éxito al momento de elegir un obsequio que sorprenda y encante, es tomar en cuenta la personalidad de quien lo va a recibir, además, esto suma para que sea un must have para cada uno de sus looks. Por eso te recomendamos que te des un momento para recordar qué es lo que más te gusta de la personalidad de tu mamá y qué es lo que la distingue, porque a partir de ese punto vas a encontrar la pieza perfecta.

Divertida y soñadora

Si lo que te viene a la mente cuando piensas en ella es que siempre está al tanto de la moda y tiene una gran colección de accesorios que sabe combinar para cada ocasión, sin duda le va a encantar la colección Iridescent de GUESS Watches, que tiene un chapado iridiscente, con detalles de cristales y elegantes esferas que le dan un toque especial a quien lo usa. ¡Te aseguramos que le va a encantar!

Sofisticada y con estilo

¿Algo que has aprendido de tu mamá es que cuando llega a algún lugar todos voltean a mirarla? Si tu respuesta es sí, entonces ya no lo pienses más, la colección Monogram es para ella porque cuenta con piezas que acapararán todas las miradas por sus exclusivas formas, su brazalete con logotipo y eslabones ajustables. Lo podrás encontrar en tonos plata y oro, así que si los dos te encantan puedes elegir uno para ella y otro para ti.

Si es inevitable que cada vez que mamá ve una joya sus ojos brillen junto con ellas, dale un poco más de felicidad con uno de los integrantes de la colección Bejeweled, que se distingue por sus impresionantes carcasas llenas de cristales, pulseras de cadena y esferas brillantes. Estos relojes con acabados en malla con el brillo adecuado que aportará a cada look grandes dosis de glamour, y mamá se lo merece.

Si todos te parecen perfectos para ella y no sabes por cuál decidirte, una buena idea es que planees una comida con tarde de shopping incluida y juntas vayan a probarse cada una de estas joyas, recuerda que el amor entra por la vista y es un buen pretexto para crear y compartir momentos inolvidables.