3 outfits inolvidables de Sex and the city para asistir a la oficina

La serie de comedia estadounidense Sex and the city, protagonizada por Sarah Jessica Parker, quien interpreta a Carrie Bradshaw, marcó a toda una generación de mujeres, no solo por sus enseñanzas sobre las citas románticas y la amistad, sino también acerca del mundo de la moda.

Cada uno de los atuendos lucidos por Carrie seguramente ha inspirado a más de una fashionista para formar su look destinado a ser lucido en una salida de una noche para chicas, una tarde de paseo o incluso para seleccionar sus prendas para ir al trabajo, sin importar que sus labores disten mucho de la rutina de una columnista o escritora.

Igualmente, sin importar que tu armario no luzca tan surtido como el de la protagonista de esta serie, por medio de básicos puedes lograr obtener combinaciones de impacto que sin duda te harán destacar del resto de tus compañeras de oficina.

Estiliza tu uniforme

Muchas profesiones exigen a sus trabajadoras asistir a la oficina luciendo un uniforme. Sin embargo, muchas veces existe un margen que permite estilizar tus prendas para distinguirte del resto. Para elevar la simplicidad del outfit puedes añadir accesorios como corbatas, bolsos y un par de calzado increíble.

Manténte formal

Que tus jefes te den la libertad de personalizar tu atuendo no quiere decir que tomes libertades para lucir informal, aunque busques permanecer cómoda. Para evitar caer en la confusión entre prendas adecuadas e insensatas para asistir a laborar, procura enlistar faldas y tops con el largo suficiente para acatarse a los códigos; siempre procurando el complemento por medio de accesorios

Vuelve a los básicos