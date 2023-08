3 razones para copiar el estilo casual de Zoe Saldaña

Zoe Saldaña es una de las actrices hollywoodenses que más reconocimiento ha ganado en la industria del cine gracias a sus interpretaciones, pero también a su gran estilo para vestir en alfombras rojas y en las avenidas de importantes ciudades estadounidenses.

La actriz de origen dominicano se ha caracterizado por el uso de atuendos, que si bien se acotan perfectamente a los códigos de vestimenta impuestos por los organizadores de relevantes eventos, como los Premios Óscar, también demuestran rasgos de sencillez por sus diseños minimalistas.

El gusto de Zoe por la tendencia del “menos es más”, se ha demostrado no solamente en sus combinaciones de prendas, sino también en la forma de sus peinados e incluso en su make up, el cual siempre mantiene dentro de una estética natural.

Practicidad, la primera clave del estilo de Zoe Saldaña

Las t-shirts blancas no faltan en el clóset de Zoe

Siendo madre de tres hijos, Zoe Saldaña dispone de poco tiempo para la producción entera de sus outfits, por lo que opta por la combinación de prendas simples, pero con estilo, que por separado son capaces de encajar en un gran espectro de conjuntos.

Por ejemplo, las camisas, playeras y pantalones en tonos neutro son elementos que no faltan en los atuendos casuales de la actriz.

Zoe mantiene su estilo casual, pero classy

Zoe Saldaña ha comprobado que mantenerse fresca no es sinónimo de perder el estilo

Sin importar que su agenda se encuentre saturada de actividades, la protagonista de Piratas del Caribe: La maldición del Perla Negra (2003) siempre procura poner en práctica todo su conocimiento de moda para que a pesar de que sus combinaciones sean sencillas mantengan un toque de elegancia, por medio de accesorios y piezas clave en el fit.

Saldaña recalca la importancia de apropiarse de las tendencias

Zoe se sumó al furor por Barbie y a la combinación dosmilera de combinar prendas de mezclilla en los mismos tonos

Aunque las fotografías de la actriz demuestran que su armario se conforma principalmente de básicos, no quiere decir que no se sume a los trends de moda impuestos por otras it girls.

Testigos en imagen comprueban que Zoe también es fan de tendencias, como el total denim o el barbiecore. Sin embargo, más allá de aplicar las claves de los estilos, la también modelo se ha dedicado a poner su propio toque a los looks por medio de detalles como la joyería.