5 prendas en tonos neutros que te ayudarán a verte muy elegante durante el otoño (sin gastar una fortuna)

El otoño está a la vuelta de la esquina, y por esa razón seguramente ya estás planeando tus mejores outfits de la temporada , así que te vamos a contar respecto a 5 prendas en tonos neutros que serán tus mejores aliados para verte muy elegante y chic.

Prendas en tonos neutros para el otoño 2024

Pantalones rectos

Los pantalones rectos en un tono gris claro son una opción ideal para mantener un look sofisticado y cómodo. Son versátiles y se pueden llevar tanto en la oficina como en un almuerzo casual. Su color neutro te permitirá combinarlos con diferentes prendas sin esfuerzo.

Gabardina color camel

La clásica gabardina en color camel es una prenda icónica que nunca pasa de moda. Es perfecta para esos días de otoño frescos y lluviosos, y eleva instantáneamente cualquier look. Además, puedes encontrar versiones asequibles sin sacrificar el estilo o la calidad.

Gabardina color camel para el otoño Getty Images

Vestido tipo suéter en tono gris claro, beige o crema

Un suéter de punto en color gris claro, beige o crema es una pieza clave para el otoño . No solo es cómodo y cálido, sino que también aporta un aire relajado pero refinado a cualquier conjunto. Combínalo con jeans para un look casual o bien, llévalo como el protagonista de tu look.

Angelina Jolie lució un vestido estilo suéter ideal para el otoño 2024 Getty Images

Falda midi en tono arena

Una falda midi en tono arena o beige es una opción elegante para crear conjuntos femeninos y atemporales. Puedes llevarla con botines y un suéter ajustado para un look moderno y sofisticado. Además, este tipo de faldas suelen ser muy accesibles.

Crochet cardigan

Esta prenda seguramente seguirá en tendencia por varias temporadas más por lo que sin duda seguirás viendo a los crochet cardigans en los mejores outfits del street style, así que no lo pienses dos veces para convertirlo en un básico de tus looks otoñales.