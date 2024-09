¡Vuelven las bolsas crossbody! 5 maneras de combinarlas en tus looks de otoño

Las bolsas crossbody se han convertido en básico del clóset debido a que su tamaño es ideal para llevarlo a todos lados y suelen ser el complemento ideal para elevar cualquier look, por lo que debes saber que esta temporada regresarán para volver a reinar el street style y aquí te contamos 5 maneras para combinarlas con tus outfits.

Qué es un bolso crossbody

Un bolso crossbody es un tipo de bolsa diseñada para llevarse cruzado sobre el cuerpo, de ahí su nombre en inglés (“crossbody” significa “cruzado sobre el cuerpo”).

Tiene una correa larga que permite llevarlo en uno de los hombros y que pase diagonalmente por el torso, suele quedar a la altura de la cadera o cerca de la cintura y son muy prácticas y cómodas.

Cómo combinar un bolso crossbody esta temporada

Con un abrigo o blazer: usa un bolso crossbody sobre un abrigo o blazer para darle un toque chic. Opta por bolsos en tonos tierra , neutros, negro o con un estampado que contraste con el resto de tu look.

Así puedes llevar un bolso crossbody esta temporada Getty Images

Sobre suéteres gruesos: los crossbody pequeños contrastan bien con suéteres oversize. Elige un bolso estructurado para agregar un elemento de sofisticación a un look relajado.

Look monocromático: Para un estilo moderno, lleva un crossbody que combine con el color principal de tu look. Los tonos camel, gris y negro son ideales para crear un look monocromático otoñal.

Con vestidos y botas: un vestido de punto o lana con botas altas puede realzarse con un bolso crossbody de cuero o gamuza. La textura del bolso añade profundidad al conjunto, creando un contraste atractivo.

Combina tu bolso crossbody con vestidos de temporada Getty Images

Cruzado sobre chaquetas de cuero o denim: las chamarras de cuero o mezclilla combinadas con un crossbody en tonos oscuros o metálicos dan un look urbano y moderno, perfecto para el clima fresco de otoño.