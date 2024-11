6 looks con botas para ir a trabajar elegante

Las botas son un elemento versátil y esencial en cualquier guardarropa, especialmente durante las temporadas de otoño e invierno. No solo aportan estilo, sino que también son prácticas y cómodas para los días fríos. Si quieres lucir elegante y sofisticada en la oficina, aquí te presentamos algunos looks con botas que elevarán tu estilo profesional en 2024.

1. Botas Altas con Falda Midi

Las botas altas, que llegan justo debajo de la rodilla, son perfectas para combinar con una falda midi. Este look es ideal para un entorno laboral más formal, ya que proyecta elegancia sin perder comodidad. Opta por unas botas de cuero en colores neutros como el negro o marrón y combínalas con una falda plisada o recta y un suéter de punto fino. Agrega un cinturón para definir la cintura y darle un toque más estilizado a tu conjunto.

Descubre cómo combinar botas con falda para esta temporada otoño-invierno. Edward Berthelot/Getty Images

2. Botines Chelsea con Pantalones Cigarette

Los botines Chelsea, conocidos por su diseño sin cordones y paneles elásticos en los costados, son un clásico atemporal que no puede faltar en tu armario. Para un look chic pero profesional, úsalos con pantalones estilo cigarette. Estos pantalones ajustados al tobillo resaltan la silueta y combinados con botines, crean una línea continua que estiliza las piernas. Completa el look con una blusa de seda y un blazer ajustado.

3. Botas Estilo Militar con Vestido Tejido

Para un look más moderno y casual sin perder la elegancia, apuesta por unas botas estilo militar. Este tipo de botas, generalmente con cordones y suela gruesa, aportan un toque atrevido pero sofisticado. Combínalas con un vestido tejido de corte recto y añade medias opacas si necesitas mayor calidez. Este conjunto es ideal para ambientes de trabajo más creativos y menos formales.

4. Botas con Tacón Cuadrado y Traje de Sastre

Si buscas una opción que te haga sentir poderosa, las botas con tacón cuadrado son la elección perfecta. Este tipo de tacón brinda mayor estabilidad y comodidad para largas jornadas de trabajo. Para un look de oficina, úsalas con un traje de sastre en tonos neutros o colores de temporada como el verde esmeralda o azul marino. Opta por un traje con pantalón ligeramente acampanado para un toque más moderno.

Las botas combinadas con falda midi son el look perfecto para un entorno de trabajo más formal y sofisticado. Getty Images

5. Botas Slouchy con Falda Lápiz

Las botas slouchy, que se caracterizan por su diseño arrugado y relajado, pueden parecer demasiado informales para el trabajo, pero con la combinación correcta pueden ser un acierto. Prueba llevarlas con una falda lápiz de cintura alta y una camisa clásica. Este look crea un equilibrio perfecto entre lo elegante y lo casual, dándote un aire fresco y moderno.

6. Botas de Ante con Jeans Rectos y Blazer

Los jeans no tienen por qué estar fuera de tu look de oficina. Si tu lugar de trabajo permite un código de vestimenta business casual, combina unos jeans rectos con botas de ante. Este material añade un toque sofisticado, y puedes complementar el outfit con un blazer estructurado y un top sencillo. Añade algunos accesorios dorados para un look más pulido.

Para un estilo business casual, opta por unos botines Chelsea con pantalones ajustados y un blazer chic. Getty Images

Tips para Elegir las Botas Adecuadas