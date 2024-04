Dile adiós al calor: 5 tendencias de moda para sentirte fresca esta primavera 2024

Si quieres estar en tendencia y sentirte fresca, no queda más que probar las tendencias de la temporada... pero, ¿qué pasa con la máxima de moda de Carolina Herrera que nos dice que nada envejece más que vestir de joven? Sencillo, no copies el look de las jóvenes, mejor, descubre cómo integrar elementos juveniles a tu propio estilo.

Para identificar cuáles son las cinco tendencias de moda femenina dominantes para la primavera y cómo adaptarlas a nuestro propio guardarropa, conversamos con Fiorella Balcázar, coordinadora de mercadotecnia para ropa y calzado de Coppel, y Andrea Nahle, experta en moda. Ellas nos dieron los consejos más sencillos y prácticos para vernos perfectas esta primavera.

Si quieres estar en tendencia, incluye estampados animales en tu outfit. Getty Images

5 tendencias frescas para primavera

Olvídate del calor y prepárate para la primavera con estas 5 tendencias de moda que te ayudarán a sentirte fresca y cómoda.

1) Fusión tropical y psicodélica

Tendencia: Es la mezcla de estampados tropicales y psicodélicos, en una gama de colores vibrantes, como rosa, neón, verde, naranja, morados y metálicos. Para que te sientas muy cómoda en tu día a día, las vamos mezclando con prendas que te ayuden a baja la intensidad.

¿Cómo usarla? Si no te quieres arriesgar tanto, porque le tienes un poquito de miedo a los colores brillantes, siempre puedes adaptar las tendencias a tu estilo de vida. Por ejemplo, podemos recurrir al tema de color en los accesorios. Usar un outfit en tonos neutros y combinarlo con un bolso o unos zapatos de color.

2) Estampado animal

Tendencia: Las tendencias apuestan por un animal print diferente, jugando tanto con colores con combinaciones de patrones a los que no estamos tan acostumbrados. Hay detalles de color dentro del mismo estampado y eso lo vemos en blusas, playeras o pantalones.

¿Cómo usarla? Si quieres ir incluyendo esta tendencia en tu día a día, puedes usarla dentro de un atuendo de prendas en tonos neutros, y sumar una blusa camisera o chamarra estampada de leopardo o en los accesorios: bolsos o zapatos de animal print.

3) Náutico cobalto

Tendencia: Es la combinación de la arena, la tierra y el mar para combinar con tonos más básicos. Una propuesta apta para quienes todavía no se atreven a jugar tanto con los colores, pero que van incorporando unos ocres o azules más vivos. Se trata de una gama y de unos estampados inspirados en la costa de Italia.

¿Cómo usarla? Ésta es una tendencia muy sencilla de usar, y muy favorecedora. Vestidos camiseros con estampados de motivos azul cobalto, pantalones holgados de lino y playeras lisas frescas, no hay manera de equivocarse.

Las bolsas cargo están presentes en ropa y accesorios. Getty Images

4) Mood urbano

Tendencia: Es una tendencia que viene desde hace mucho tiempo, pero ahora vamos incorporando más contrastes dentro de ella sumando, por ejemplo, costuras en contraste, telas caídas, bolsas cargo (en ropa y bolsas). .

¿Cómo usarlas? Una textil clave de esta tendencia es la mezclilla, que es un clásico. Lo podemos usar todos y a todas las edades. Hay que perderle el miedo. Si lo usas con un buen blazer, y los accesorios y zapatos más elegantes, notarás la diferencia.

5) Fuerza verde

Tendencia: Veremos mucho el verde en todas sus tonalidades desde un olivo apagado hasta un verde esmeralda. Lo mismo en sets para atuendos monocromáticos, hasta piezas separadas para usar con el azul o con el blanco.

¿Cómo usarla? Para empezar a incorporar un poco más de color al guardarropa, tenemos un montón de accesorios que pueden animar hasta los looks más sobrios, por ejemplo, lo puedes incorporar lentes, bolsas o messenger bags.

Ahora que la primavera ya está haciendo de las suyas, es momento de mantenerte fresca y con estilo. En esta guía, no sólo te presentamos cuáles son las tendencias de moda del momento, también te ofrecemos consejos para usarlas, sentirte cómoda y segura con tu propio estilo.