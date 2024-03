Así fue la historia de amor de Iris Apfel, la rara avis de la moda que falleció a los 102 años

La “rara avis” de la moda que conquistó al mundo con su estilo único, Iris Apfel falleció a los 102 años. Más allá de su icónico look y su espíritu irreverente, Iris también vivió una historia de amor excepcional con Carl Apfel, su esposo por casi 70 años.

“Encantadoramente grosera, brillantemente brusca, con gafas gigantescas de búho y collares que parecen pitones deslizándose alrededor de su esófago, Apfel es el tipo de persona poco común que quiere conserva”, describía The Guardian en 2015. Así era Iris Apfel.

¿Quién fue Iris Apfel?

Empresaria estadounidense, diseñadora de interiores e icono de la moda —famosa, entre otras cosas, por haber decorado la Casa Blanca por 10 periodos presidenciales— es una de las figuras más llamativas del mundo del interiorismo, la moda y el arte.

“Iris Apfel, una matrona de la sociedad neoyorquina y diseñadora de interiores que al final de su vida dejó boquiabiertos al mundo de la moda con un atrevido estilo bohemio que mezclaba hippie vintage y alta costura, encontró tesoros en mercadillos y se deleitó con las contradicciones”, tal como la describe The New York Times en su obituario.

Nada de lo que he hecho ha estado planeado. Sólo sucedió. Iris Apfel

¿Cuál fue el momento de fama de Iris Apfel?

Su momento de entrar a la deslumbrante luz de la fama internacional fue en 2005 —a sus 84 años—, cuando se convirtió en el tema central de la muestra Rara Avis, que exploró el estilo de Iris Apfel, en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.

Gracias a la exposición, Iris dejó de ser icono casi exclusivo de los neoyorquinos para convertirse en un fenómeno internacional en el mundo de la moda.

Rompiendo estereotipos de moda, Iris Apfel dejó un legado de estilo único. Mac

El proyecto inició cuando Harol Koda, curador del departamento de moda del MET hasta 2015, la contactó y le pidió prestada una “selección de accesorios que muestren poder y su relevancia para levantar cualquier outfit”, para exhibirlas. Una propuesta que nunca había imaginado, pero a la que aceptó de inmediato.

“Revisaron todos mis clósets, cajas, debajo de las camas... encontraban de todo, cosas sin usar que todavía llevaban la etiqueta puesta; las había comprado hace 35 años y me había olvidado de ellas. Se llevaron poco más de 300 piezas en dos camiones. Fue una experiencia que cambió mi vida”, comentó Iris Apfel en ese momento. A partir de ahí llegaron ofrecimientos para colaborar con Kate Spade, MAC, H&M, entre otros imperios de moda.

¿Cuál fue la historia de amor de Iris Apfel?

Iris Apfel conoció al amor de su vida Carl Apfel en 1947. Iris y Carl se conocieron en un sitio de veraneo en Lake George, al norte de Nueva York. La gente les llamaba la pareja de los días festivos. “Nuestra primera cita fue el Día de Cristóbal Colón y para el Día de Acción de Gracias, Carl me propuso matrimonio. En Navidad me dio un anillo y nos casamos el día en el que George Washington cumplía años”, relató Apfel sobre su historia de amor, que perduró hasta que la muerte (de él) los separó en 2015. La muerte de Carl fue un episodio desgarrador para Iris.

Iris y su marido, Carl Apfel, fundaron Old World Weavers, empresa que vendía y restauraba textiles Getty Images

Entre Carl y Iris, la atracción fue inmediata. “Descubrí que él era cool y adorable y, además, sabía cocinar comida china... yo no podía hacerlo mejor”, bromeó Iris. En su boda decidió —con su sentido de economía práctica, resultado de vivir la época de la Gran Depresión en su niñez— usar un vestido en color rosa claro, “un hermoso vestido strapless de encaje que utilicé con una capa. Después, le quité la capa y me lo puse para varios eventos de gala”, recuerda. Lo combinó con unas zapatillas de satén rosa, con tacón de cuña bajo. “Aún los tengo en mi clóset”, dice orgullosa cuando le preguntan por ellos.

Como Iris y Carl decidieron no tener hijos, se concentraron en su carrera y en una vida de inolvidables viajes juntos. “No creo en el modelo de niños con nanas. También tiene que ver con tener hijos es como un protocolo. Hay expectativas que las mujeres lo hagan... y a mí no me gusta que me encasillen”, explicó Iris a The Guardian. A pesar de que ella nunca se autodenominó como feminista, Iris siempre rechazó el estilo de vida que sigue las convenciones sociales esperadas de una mujer tradicional que vivió a mediados del siglo XX.

¿Por qué Iris Apfel es un ícono de moda?

Si sabes adónde ir, todos los caminos te llevan ahí. Por eso, cuando Iris encontró una fábrica que había recreado a la perfección un textil que había buscado por mucho tiempo, decidió asociarse con ellos. Así nació Old World Weavers, centrada en emular tejidos de siglos pasados (17, 18 y 19) —y una de las firmas textiles de lujo más respetadas en la industria, conocida por su mezcla de diseño histórico sofisticado y una estética exótica que viaja por el mundo—, la cual armó en sociedad con Carl dos años después de casados en 1950.

En esa época, Iris y Carl ambos frecuentaban bazares, mercados ambulantes y pequeñas tiendas locales en Turquía, Marruecos y Líbano dos veces por año, donde buscaban piezas para aumentar su colección personal. Ahí mandó a hacer prendas únicas, a partir de patrones y texturas que descubría para decorar.

Una de las principales lecciones de Iris Apfel es no pensar tanto en la vida, sino vivirla Getty Images

Su ojo entrenado sirvió de vehículo que la condujo a clientes como Greta Garbo, Patricia Nixon y Estée Lauder, para quienes Iris conseguía tesoros únicos que instalaban en las paredes de sus mansiones. También le ganó el prestigio suficiente como para que la Comisión de Bellas Artes de Estados Unidos la contratara para colaborar en proyectos de restauración de la Casa Blanca. Su trabajo con la comisión continuó durante varias administraciones presidenciales, desde Harry S. Truman hasta Bill Clinton.

Pero, más allá de su labor como interiorista, su estilo rompió moldes. Más en una época en la que las expectativas de género se inclinaban más hacia las siluetas de Dior y Balenciaga en el ámbito de la moda, ella se atrevió a crear su propia tendencia con jeans. “Tal vez haya sido de las primeras personas en usarlos”, recordaba.

A sus 102 años y en la paz de su casa en Palm Beach murió Iris Apfel. Rara Avis de la moda que logró trascender tendencias para imponer un estilo único, mezcla de piezas de mercadillo vintage con prendas de diseñador, que amó la vida y fue amada por su marido, Carl.