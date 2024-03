Iris Apfel: cuáles fueron las lecciones de estilo de la revolucionaria de la moda que murió a los 102 años

El amor de Iris Apfel (1921-2024) por los colores, las combinaciones únicas y el diseño auténtico, la convirtieron en una rara avis, transgresora aún bajo la mirada de nuestros días. Diseñadora de moda, empresaria y revolucionaria del interiorismo, Iris no sólo dominó el lenguaje de la moda, creo su propio código de estilo.

Iris siempre fue disruptiva, ella se atrevió a crear su propia tendencia con jeans, por ejemplo. “Tal vez haya sido de las primeras personas en usarlos”. Incluso hasta sus últimos días, cuando la cultura presiona a las mujeres para mantener una apariencia juvenil, Apfel fue por la vida con una actitud vibrante de aceptación ante la vejez.

Iris siempre creyó que todos pueden hacer lo que mejor les plazca, pero también considera que querer aparentar juventud a los 80, 90 o 100 años no engaña a nadie.

Experimenta con tu imagen, pero siempre sé tú mismo, el estilo es una actitud Iris Apfel

“Si sabes quién eres, sabes cómo deseas vestirte. Hay ciertas decisiones fundamentales que, aunque el sentido común no es tan común, pueden ser obvias. Por ejemplo, si eres una mujer de más de 70 años ya no usas una minifalda porque las rodillas a esa edad ya no son bonitas”, llegó a asegurar.

Una de las principales lecciones de Iris Apfel es no pensar tanto en la vida, sino vivirla Getty Images

5 lecciones de estilo de Iris

Más es más: “Juega con tus outfits, es como pintar un lienzo en blanco”. Las tendencias no son para todos: “Me visto con la ropa que me gusta y con la que me siento cómoda”. Vive el momento: “Debes vivir cada día como si fuera el último. Y un día estarás en lo cierto”, y eso aplica a la moda. Iris Apfel demostró que la moda es para disfrutarla, se tenga la edad que se tenga Archivo Sé auténtica: “La moda la puedes comprar, pero el estilo debes crearlo”. Agrega una dosis de fantasía: “Este mundo requiere de más creatividad, más fantasía y más magia”.

De acuerdo a su página de Instagram, Iris Apfel murió a los 102 años este viernes primero de marzo. El portavoz del patrimonio de Apfel, Stu Loeser confirmó su muerte al New York Times, mencionando que la empresaria estadounidense de la moda falleció en su casa de Palm Beach, Florida. ¿Qué opinas de sus lecciones de estilo?