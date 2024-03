Iris Apfel murió a los 102 años: Cómo revolucionó la industria de la moda esta pionera del estilo

Tal vez, Iris Apfel fue la única mujer que pudo decir que ha transitado con estilo por poco más de 80 años de historia en la moda. Y no sólo eso, ha revolucionado las convenciones de la época. La diseñadora de interiores nació el 29 de agosto de 1921 y falleció el 1 de marzo de 2024, a la edad 102 años.

La noticia se dio a conocer a través de sus redes sociales, pero no se aporta ningún detalles sobre cómo falleció. Junto a una foto de la diseñadora, enfundada en una vestido camisero negro con detalles dorados, un espectacular collar y sus icónicas gafas de pasta, sólo aparece su nombre y dos fechas: 29 de agosto de 1921 - 1 de marzo de 2024.

Experimenta con tu imagen, pero siempre sé tú mismo, el estilo es una actitud Iris Apfel

¿Por qué fue famosa Iris Apfel?

La diseñadora es reconocida, entre otras cosas, por haber decorado la Casa Blanca por 10 periodos presidenciales. Hablamos de una de las figuras más llamativas del mundo del interiorismo y de la industria de la moda.

Ella fue genuina y destacó no sólo por su franqueza al hablar, sino por mezclar piezas de diseñador con prendas que solía encontrar en los mercados que visitaba continuamente, las cuales coronaba con el elemento que la ha caracterizado por cerca de 80 años: sus lentes de pasta XXL.

Iris Barrel fue una empresaria estadounidense, diseñadora de interiores e icono de la moda Archivo

Sus gafas eran tan emblemáticas que, para celebrar sus 100 años (el 29 de agosto de 2021), presentó Iris Apfel Edit, una colección de armazones y gafas, de la mano de la firma Zenni, con 100 modelos inspirados en su estilo: extragrandes, redondos, coloridos y con diversas texturas.

“Es para cualquiera que se esfuerce por destacarse entre la multitud, que debería ser todo el mundo. Amo los armazones de gran tamaño.... Por supuesto, no fui tímida al usar tonos como el rojo y el turquesa, algunos de mis favoritos”, declaró Apfel por medio de un boletín para el lanzamiento.

No soy bonita y nunca seré bonita, pero no importa. Tengo algo mucho mejor, tengo estilo Iris Apfel

¿Cuál fue el origen de Iris Apfel?

Iris Barrel nació el 29 de agosto de 1921, en Astoria, Queens, Nueva York. Fue la única hija de Samuel y Sadye Barrel, de quienes absorbió su ingenio, independencia, amor por los viajes y, por supuesto, su ojo estético para el diseño.

Su madre, de origen ruso, predicó con el ejemplo. Siempre lució impecable y fue propietaria de una boutique que tenía una selección de piezas que reflejaban su fuerte sentido del estilo personal y desafiaban las expectativas de género de su época.

De su madre aprendió el poder de los accesorios con el consejo, “cómprate un sencillo y buen vestido negro, que luego puedas transformar como tú quieras”, le decía. Su padre tenía un negocio de espejos hechos a la medida, así como de importación de muebles.

Yo nunca compro algo que diga que est’a ‘in’ o es un ‘must have’. Yo compro lo que me hace feliz. Iris Apfel

¿Cómo se enamoró de la moda Iris Apfel?

Iris reconocía que los primeros encuentros con los textiles, que cultivaron su fascinación por el diseño, fueron durante las visitas al apartamento de su abuela, en su infancia, y es que pasaba el tiempo estudiando montones de retazos de tela, emocionada con la variedad de colores, patrones y texturas. También la influenciaron todos sus hallazgos en mercados de antigüedades.

“En esa época era posible viajar por todas las líneas del metro con cinco centavos de dólar, así que cada semana visitaba un sitio distinto de Nueva York —Chinatown, Yorkville, Harlem, Greenwich Village”, declaró Iris a The Guardian. Así se enamoró irremediablemente de la moda. También recordaba la primera pieza que compró, a los 11 años: un broche que le costó 65 centavos de dólar.

Ya en los años 40 se graduó en Historia del Arte de la New York University, tras haber estudiado Arte en la Universidad de Wisconsin en una época entre guerras mundiales. Ella aspiraba a convertirse en escritora de moda, así que trabajó para Women’s Wear Daily (conocida como “la biblia de la moda”) como copy, una posición que no existe más. “Todo lo que hacía era subir y bajar escaleras con los textos de los editores que enviaban por el sistema de tubería neumática de la época. Siempre he creído que es muy honorable empezar desde abajo, pero eso era demasiado”, bromeó con Steven Caras en una plática pública en el Kravis Center de Nueva York.

Sólo tienes un viaje, y el presente es lo único que tenemos. El pasado no regresará, y el futuro todavía no está aquí. Así que vive cada día como si fuera el último Iris Apfel

Posteriormente, entró como asistente de Robert Goodman, un célebre ilustrador quien, después de crear las icónicas ilustraciones de estilo para la revista Esquire, llegó a ser el director de la publicación. De ahí escribió el guion para una película casera que la interiorista Elinor Johnson —una mujer hermosa, con buenas conexiones, según la ha descrito Apfel— hizo para promover su trabajo. Ahí entendió el mundo de posibilidades del interiorismo y “trabajé para otra diseñadora que remodelaba oficinas y espacios comerciales de muy alto nivel con un estilo moderno que no comulgaba con el mío, pero aprendí mucho”.

Desde sus orígenes hasta sus frases, desde sus looks caleidoscópicos hasta su capacidad para romper las reglas de la moda, Iris Apfel falleció a los 102 años pero su legado es atemporal. Una pionera de la industria que, conociendo los códigos estéticos, los tradujo en un lenguaje único, maravilloso de ver y de vestir.