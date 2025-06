Así será la subasta del bolso Birkin Hermès que perteneció a Jane Birkin

El bolso original que Jane Birkin llevó consigo durante años, y que dio origen al icónico Birkin de Hermès, será subastado este 10 de julio por la casa Sotheby’s. Una oportunidad única para los fanáticos de la moda, coleccionistas y nostálgicos de una época donde el estilo no necesitaba explicaciones.

¡Este no es cualquier bolso de lujo! Es el primero, el auténtico, el que la actriz y cantante británica dibujó de manera espontánea en una bolsa para mareo durante un vuelo en 1984, cuando le comentó al entonces director de Hermès, Jean-Louis Dumas, que ningún bolso le resultaba cómodo para su agitada vida. Ese momento dio paso a uno de los accesorios más famosos del mundo.

Jane Birkin lo usó durante años, inclusive le pegó calcomanías, lo rayó, lo volvió suyo sin preocuparse por mantenerlo perfecto. En 1994, con el corazón generoso que siempre la caracterizó, lo donó a una organización francesa dedicada a la lucha contra el SIDA, Association Solidarité Sida. Años después, Catherine Benier, coleccionista parisina, lo adquirió y lo conservó como el tesoro que es.

El bolso Birkin Hermès que perteneció a Jane Birkin Getty Images

Ahora, tras haber sido exhibido en lugares como el Victoria & Albert Museum de Londres y en las galerías de Sotheby’s en París o Hong Kong, el bolso ha llegado a Nueva York, donde puede verse hasta el 12 de junio antes de su subasta oficial.

Lo que lo hace verdaderamente especial no es solo su diseño (que mezcla dimensiones de distintos modelos Birkin) sino su historia, porque la solapa frontal está grabada con las iniciales “J.B.”, y el cuero todavía muestra restos de las pegatinas que Jane pegó con total libertad.

¿Cuánto costará el Birkin Hermès de Jane Birkin? Getty Images

¿Cuánto costará el Birkin Hermès de Jane Birkin?

Aún no hay una cifra clara, pero en realidad, este bolso no tiene precio. No por los materiales, sino por lo que representa: una mujer que inspiró a toda una marca sin proponérselo, y un objeto que vivió, que fue parte de un día a día real y caótico, no de una vitrina impoluta.

Para quienes entienden que la moda también cuenta historias, esta subasta es un hito. Y aunque solo uno podrá tenerlo, el gesto de Jane, su estilo irreverente y su autenticidad seguirán inspirando a generaciones.