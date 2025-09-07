¡Choker no! Las tendencias de los 90 que Sarah Michelle Gellar sí quiere rescatar

La moda es un ciclo infinito que va y regresa cada cierto tiempo. Este 2025 y la llegada de la tendencia Y2K le otorgaron un segundo aire de una era en particular: los años 90.

Y a pesar de que muchas cosas de la década de los 90 están regresando con fuerza, hay elementos de esta época que no deberían volver al presente y Sarah Michelle Gellar lo tiene muy claro.

En una entrevista reciente con People, la actriz e ícono de los 90, gracias a su papel como “Buffy la cazavampiros” y otros éxitos juveniles, ha dejado claro que, a pesar de amar su generación, debía reconocer que hay modas de la década de las que no es muy fan y es mejor dejarlas como un recuerdo.

Las tendencias que Sarah rescata y agradece que vuelvan

Sarah es consciente de que la moda es un lenguaje y la década de los 90 tenía mucho que expresar. “Me gusta que las camisetas y los vestidos lenceros hayan vuelto porque, para mí, un vestido lencero siempre es lo más fácil de llevar. Siempre es cómodo. Siempre estoy aquí para un buen momento con un vestido lencero”, compartió la actriz a People.

Sarah Michelle Gellar posando con un vestido lencero en Hollywood el 09/20/1998. Dale Berman/Getty Images

Sin embargo, a pesar de que muchas celebramos el regreso de la estética de los 90, Sarah considera que hay tendencias que deben quedarse en el pasado. La actriz confesó que los chokers elásticos de plástico, esos accesorios que parecían simular tatuajes alrededor del cuello y que fueron sumamente característicos de la moda de la época, son un total y rotundo no. “Lo que está volviendo y que no entiendo del todo son las gargantillas (chokers), porque siento que te cortan el cuello. Esa es la que no apoyo del todo”, se sinceró con el medio.

Lecciones de moda de los 90

Durante su entrevista, Sarah también compartió que hace no mucho tiempo su hija Charlotte Grace, quien tiene 50 años, trató de “darle lecciones de moda” al instruirle cómo era la forma “correcta” de llevar calcetines con pliegues, situación a la que respondió: “Créeme, yo los llevaba con faldas la primera vez que se pusieron de moda”, mostrando cómo es que la moda está en constante regreso y marcando una situación interesante ante la colisión de dos generaciones diferentes unidas por las mismas tendencias.

Gracias a referentes como Sarah Michelle Gellar, que perteneció a las grandes musas de las tendencias de los 90, hoy somos testigos de que la moda de esta década ha vuelto para llevarse de forma actual, favorecedora y sofisticada. No se trata de revivir de forma meticulosa lo que los 90 nos regalaron, sino de reinterpretarlo de forma actual, adaptándolo a la actualidad (especialmente si en casa tenemos pequeñas adolescentes expertas en tendencias como la joven Grace). La nostalgia está en el aire y la clave para regresarla a nuestro guardarropa es llevarla con estilo.