Christian Louboutin Primavera-Verano 2027: así es Eternal Youth, la colección inspirada en Blancanieves y el empoderamiento

Para Primavera-Verano 2027, Christian Louboutin no parte de la idea de una princesa que espera ser rescatada, sino de una mujer que toma el control de su propio relato. Bajo el nombre Eternal Youth, la Maison construye un universo donde el imaginario de los cuentos de hadas se encuentra con una lectura contemporánea del glamour, la identidad y el poder femenino.

Presentada en París el 2 de octubre, la propuesta recupera el significado original de la palabra glamour: antes de asociarse con la apariencia o con el deseo de ser admirado, el término hacía referencia a una especie de encantamiento, una fuerza capaz de transformar la percepción. Esa idea se convierte en el punto de partida conceptual de Eternal Youth.

El resultado es una colección planteada como una narrativa de transformación. El mundo inicial está marcado por una especie de melancolía y por la ausencia del encanto, hasta que aparece una figura misteriosa que representa la posibilidad de recuperar la imaginación, el deseo y la libertad.

Entre referencias a Blancanieves y una visión contemporánea del poder femenino, Christian Louboutin presenta Eternal Youth Primavera-Verano 2027, una colección que transforma la fantasía en una declaración de estilo, fuerza y libertad. Fotos: Cortesía

Dita Von Teese es la nueva Blancanieves

La protagonista de esta historia es Dita Von Teese, cuya imagen remite deliberadamente a Blancanieves: cabello negro, piel blanca y labios rojos. Pero Louboutin modifica por completo el argumento conocido. Aquí no existe un príncipe que llegue para salvar a la heroína.

La referencia a Blancanieves funciona como punto de partida para hablar de reinvención. La mujer que aparece en Eternal Youth no es un personaje pasivo, sino alguien que construye su propio destino y cuestiona las expectativas que tradicionalmente han definido su papel.

La dimensión teatral de la propuesta se refuerza con un equipo creativo que pertenece al universo de la alta artesanía y las artes escénicas. Dita Von Teese aparece con un corsé creado por Mr. Pearl, un tocado de Stephen Jones y una espectacular capa blanca diseñada por John Galliano.

El espejo como metáfora de identidad

Uno de los momentos centrales de Eternal Youth ocurre cuando la protagonista se encuentra con su propio reflejo. Frente a ella aparece otra versión de sí misma que funciona simultáneamente como rival y alter ego.

La lectura resulta especialmente interesante desde la moda porque plantea una tensión entre dos conceptos de feminidad: la mujer ideal y la mujer libre. El enfrentamiento no representa una lucha entre dos personajes, sino entre distintas partes de una misma identidad.

Conforme avanza la historia, esas dos versiones dejan de enfrentarse y comienzan a complementarse. La transformación final no consiste en convertirse en otra persona, sino en aceptar todas las partes de una misma identidad sin tener que elegir entre ellas.

La magia de Blancanieves se reinventa bajo la mirada de Christian Louboutin. Con Eternal Youth, su colección Primavera-Verano 2027, el diseñador explora la juventud como símbolo de libertad, identidad y empoderamiento femenino. Fotos: Cortesía

La Pigalle se convierte en el objeto de poder de Eternal Youth

En el centro de la propuesta está La Pigalle, uno de los modelos más reconocibles de Christian Louboutin. Para Eternal Youth, el zapato adquiere una dimensión narrativa: deja de ser simplemente un accesorio para convertirse en una herramienta de transformación, confianza y libertad.

Creada originalmente en 2004 e inspirada en el barrio parisino de Pigalle, La Pigalle se ha consolidado como uno de los grandes códigos de la Maison gracias a su silueta arquitectónica, sus proporciones estilizadas y, por supuesto, la característica suela roja de Louboutin. Para 2026, la marca la reinterpreta con mayor comodidad y una nueva Everlasting Red Sole, manteniendo la identidad que convirtió al modelo en un icono.

Dentro de Eternal Youth aparece además Macbetha, una reinterpretación de La Pigalle desarrollada por el Atelier de la Maison que incorpora cristales y detalles metálicos escultóricos. El resultado transforma el zapato en una pieza casi de objeto artístico, coherente con el universo fantástico del desfile.

De las zapatillas mágicas a los zapatos como símbolos de libertad

El universo de Louboutin recurre también a algunos de los zapatos más reconocibles de la tradición fantástica: los Red Shoes, las botas de siete leguas y las sandalias aladas de Hermès.

Más que utilizarlos como simples referencias a los cuentos, la Maison los convierte en símbolos de movimiento. Todos representan una posibilidad distinta: bailar sin límites, conquistar distancias o incluso volar. En conjunto, construyen una idea muy precisa de lo que significa avanzar y transformarse.

Es justamente ahí donde el calzado adquiere una dimensión que va mucho más allá de la función. En Eternal Youth, los zapatos abren caminos y permiten que la protagonista atraviese diferentes mundos mientras descubre nuevas posibilidades sobre sí misma.

El rojo, el blanco y el negro construyen el universo visual

El imaginario de Eternal Youth se desarrolla alrededor de una paleta profundamente vinculada con la iconografía de Blancanieves: negro ébano, blanco puro y rojo carmesí. Son tres colores capaces de construir inmediatamente una atmósfera de cuento, pero también tres códigos históricos dentro del universo de Christian Louboutin.

El rojo adquiere además una lectura particularmente significativa al estar asociado con la identidad de la Maison a través de su emblemática suela. En esta colección, ese color deja de funcionar únicamente como firma visual y se convierte en parte de la narrativa de poder, deseo y transformación.

Christian Louboutin lleva el universo de Blancanieves a una nueva dimensión con Eternal Youth, su colección Primavera-Verano 2027. Una propuesta donde los símbolos del cuento clásico se transforman en una exploración de la feminidad, la autonomía y el poder de reinventarse. Fotos: Cortesía

Una colección que entiende la moda como transformación

Eternal Youth está construida como una experiencia multidisciplinaria. La puesta en escena cuenta con la dirección y colaboración de profesionales de las artes escénicas como Bruno de Lavenère, encargado de crear universos inmersivos para ópera, teatro y danza; el director y dramaturgo Olivier Balazuc; y el músico Mathieu Herzog. La coreografía corre a cargo de Josépha Madoki, conocida como Princess Madoki, cuya especialidad en waacking incorpora movimiento, actitud y expresión corporal al relato.

La dimensión sonora también forma parte del concepto. La cantante Natacha Atlas y el músico, compositor y director musical Samy Bishai aportan una mezcla de influencias árabes, electrónicas, jazzísticas, clásicas y orquestales, mientras que Bachana Dance Company suma una dimensión coreográfica vinculada con el movimiento georgiano contemporáneo.

La verdadera “eterna juventud” es poder elegir quién quieres ser

El desenlace de Eternal Youth es también la declaración de principios de la colección. La protagonista deja atrás las expectativas, las proyecciones y las definiciones externas para convertirse en la única autora de su historia.

Por eso, el concepto de “eterna juventud” no se plantea literalmente como una búsqueda de permanecer joven. La Maison lo utiliza como una idea de transformación permanente: conservar la capacidad de imaginar, elegir, cambiar y descubrir nuevas versiones de una misma. La colección Primavera-Verano 2027 de Christian Louboutin termina así convirtiendo el cuento de hadas en una metáfora de emancipación. La mujer no necesita ser rescatada, elegida ni validada por alguien más: puede convertirse en protagonista de su propia historia.