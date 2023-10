Cómo combinar shorts y botas, al estilo Paulina Rubio

Además de ser famosa por haber pertenecido a Timbiriche, sus éxitos en solitario y algunos sucesos acumulados en su lista de escándalos, Paulina Rubio ha logrado consolidarse como todo un ícono de la moda pop, ya que la réplica constante de sus originales fórmulas para vestir han hecho que a simple vista un outfit sea catalogado con su esencia.

Entre las claves de la estética de Paulina se encuentra la conjunción de llamativos accesorios como lentes de sol maximalistas con prendas cortas, las cuales siempre dejan al descubierto que a pesar de su edad y de haber experimentado dos embarazos, la cantante mantiene una silueta alargada y bien tonificada.

Sin embargo, entre todas las peculiaridades de estilo de Paulina, existe una potente mezcla, que siempre que es mostrada ante el público desata una gran sensación. Se trata de combinación de shorts con botas largas, la cual es ideal para utilizar en temporadas otoñales e invernales, debido a que la altura de las botas crea un equilibrio perfecto en las proporciones del atuendo.

Paulina Rubio es fan de las combinaciones monocromáticas con short y botas

Paulina Rubio es experta en encajar sus combinaciones con shorts, incluso de noche Instagram @paulinarubio

Como toda una representante del estilo, “La Chica Dorada” sabe que el armado de looks con prendas de un solo tono es una tendencia que llegó para quedarse, por lo que no ha dudado en subirse a este furor y ha creado atuendos en los cuales combina sus dos elementos favoritos, los shorts y las botas, con otras prendas adscritas a la misma paleta de color, como cazadoras y blazers oversized.

Los lentes oscuros no faltan en los looks con short y botas de Paulina

Los lentes oscuros son un elemento imprescindible en los looks de Paulina Rubio Instagram @paulinarubio

La hija de Susana Dosamantes ha demostrado desde la etapa más temprana de su carrera su fanatismo por el uso de lujosos lentes oscuros, por lo que no excluye este elemento, ni siquiera de sus looks con botas y shorts.

Paulina suele recurrir a los básicos como chamarras de piel y tops negros para hacer conjuntos que, a pesar de contar con pocos elementos, la hagan lucir como toda una diva.

La camisa blanca, otra pieza imprescindible en el closet de “La Chica Dorada”

Pon en práctica las claves de estilo de Paulina Rubio para la formación de tus outfits otoño-invierno Instagram @paulinarubio

La intérprete de “Boys Will Be Boys” se suma a lista de mujeres maduras y elegantes que no suelta el uso de camisas blancas, dando prueba de que tiene claridad del poder de esta prenda para siempre lucir estilizada.

Una de las combinaciones más brillantes de Paulina utilizando este tipo de piezas fue lograda a partir de la conjunción de: un par de botas largas en color beige con un sueter negro, un short y una camisa blanca como segunda capa, reforzando la idea de que los colores neutros son su mejor aliado al momento de crear sus originales outfits.