Cómo elegir el accesorio ideal para combinar tu little black dress

La innovación en diseño de Coco Chanel traspasó algunos de los estatutos dictados para el buen vestir de su época, heredando a las fashionistas una serie de legados que hoy siguen funcionando como una guía para la formación de atuendos impecables.

Una de las prendas marcadas como insignia por Gabrielle fue el little black dress (LBD), el cual obtuvo el carácter de imprescindible en el clóset de las mujeres debido a su versatilidad de combinación.

íconos de la moda como Audrey Hepburn, Lady Di y Sarah Jessica Parker han comprobado cómo de una simple prenda, siempre se puede sacar el mejor provecho, si se sabe conjuntar con los accesorios correctos.

Elige los complementos para tu LBD de acuerdo a las proporciones

La elección de joyería es esencial para hacer brillar a tu diseño de LBD Eric Fung/Unsplash

Tal como siempre lo mencionan las expertas en moda, el poder conquistador de cualquier outfit siempre se encuentra en las proporciones, debido a que una buena curaduría de estilo siempre contempla como las prendas pueden jugar a favor o en contra de nuestra figura.

El primer ejemplo respecto a los accesorios para elevar la estética de tu little black dress tiene que ver con la selección de collares, ya que estos tendrán que ser elegidos de acuerdo al escote del diseño y la forma de tu cuello.

Si tu modelo de LBD posee escote en V, lo mejor será que elijas un collar que forme una V más pequeña que quede enmarcada dentro de la confección; pero, si tu escote es tipo scoop, lo más preferible será que optes por portar un collar corto y redondo.

Añade capas a tu look

Emily Ratajkowski ha puesto el ejemplo en varias ocasiones de las combinaciones perfectas de LBD

Si bien, por sí solo el LBD posee la capacidad de hacer elegante cualquier look, no debes dejar de contemplar la posibilidad de agregar complementos como chaquetas o blazers a tu look, ya que, además de cubrirte del frío, estos elementos pueden ayudarte a mantener estilizada tu figura y crear contraste al atuendo por medio del color.

No olvides la importancia del calzado

Igualmente un buen bolso y un par de lentes oscuros pueden servirte para complementar el estilo de tu LBD

Deja atrás las ideas de que los stilettos son la única opción para lucir con porte un vestido y comienza a experimentar con otros tipos de calzado como botas, sandalias de plataforma e incluso sneakers para llevar tu modelo de LBD en situaciones más casuales.

Lo mejor de esta prenda es que es adaptable a todos los contextos y es compatible con todo tipo de estilos, siempre y cuando se sepa apropiarse del poder que representa esta icónica pieza de moda.