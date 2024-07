Corte bob y blusa con lazo, al estilo Letizia Ortiz: el look de Jessica Biel es todo lo que está bien

¿Qué tienen en común Jessica Biel y Letizia Ortiz ? Además de ser dos mujeres famosas y bellas, ambas han demostrado que con el paso de los años han ido evolucionando junto con su estilo. Y en esta ocasión, la actriz demostró que hay varios elementos de los outfits de la reina consorte de España que vale la pena considerar llevar en el día a día.

Letizia Ortiz , es conocida por su impecable sentido de la moda y su capacidad para mezclar elegancia clásica con toques modernos, ella suele incorporar faldas midi, chalecos y por supuesto, blusas con lazo, este último elemento fue algo que Jessica Biel decidió portar en esta ocasión.

El cambio de look de Jessica Biel para la serie The Better Sister

Fue durante el rodaje de la serie The Better Sister de Prime Video, que pudimos apreciar un poco de lo que más de esta producción para la pantalla chica, y algo que llamó mucho la atención fue el look de Jessica Biel, el cual estuvo integrado por un pantalón de vestir a la cintura y una blusa de manga larga y lazo, con estampado de puntos. Todo el conjunto en tonos azul marino.

El look de Jessica Biel con inspiración de Letizia Ortiz Getty Images

Otra de las cuestiones que no pasaron desaparecidas fue el corte de pelo de la actriz, ya que para este papel en la serie la veremos lucir un corte bob, estilo que desde que reapareció en el gusto de las más fashionistas, ha decidido no irse.

Así que si esta temporada de verano estás buscando un cambio de look, no dudes en tomar inspiración tanto en el pelo como en el outfit de la actriz, ya que una combinación así te ayudará a estilizar tu figura y también te dará un toque elegante y profesional, ideal, por ejemplo, si tienes una reunión de trabajo importante.