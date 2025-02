Critics Choice Awards 2025: los mejores looks desde Demi Moore hasta Angelina Jolie

Tras varios retrasos debido a los incendios forestales en Los Ángeles, los Critics Choice Awards 2025 finalmente se llevaron a cabo en Santa Mónica, con Chelsea Handler repitiendo como anfitriona por tercer año consecutivo. ¡Aquí te contamos todo sobre las celebridades que impactaron con su look!

Los mejores looks de los Critics Choice Awards 2025

1. Demi Moore

La protagonista de la película “The Substance” robó todas las miradas al lucir un espectacular vestido azul oscuro de la firma Schiaparelli.

El diseño ajustado y estructurado, resaltaba su figura con un corsé de escote corazón decorado con detalles brillantes. Getty Images

La falda tenía una abertura asimétrica con cortes estratégicos que le daban un aire moderno y atrevido. En cuanto a los accesorios, la actriz optó por usar joyería Tiffany & Co. Sin duda, una de las más sofisticadas de la velada.

La actriz apostó por un beauty look natural con mejillas color melocotón. Getty Images

2. Margaret Qualley

La joven actriz optó por usar un vestido con silueta fluida de la firma Chanel, combinado con un diseño etéreo, detalles sutiles y un cinturoncillo que enmarcaba su figura, sin duda fue un vestido que reflejaba un aire romántico y sofisticado.

Getty Images

Margaret complementó su total look con un peinado de coleta alta y una diadema trenzada. En cuanto a su beauty look, Margaret lució un sutil cat eye negro y labios en tonos rosados.

Getty Images

3. Ariana Grande

La cantante y actriz lució un llamativo vestido de Dior en tono arena con una estructura voluminosa en la falda y detalles de flecos largos que aportaban movimiento. La parte superior del vestido tenía un diseño ajustado con aplicaciones en los hombros que añadían textura y elegancia.

Getty Images

Para complementar su look, eligió un peinado recogido en un chongo alto, (un clásico en su estilo).

En cuanto al maquillaje, optó por un beauty look en tonos nude, con sombras champagne en los ojos y labios rosados con acabado gloss. Getty Images

4. Angelina Jolie

Angelina Jolie deslumbró en la alfombra roja con un sofisticado vestido de Elie Saab en tono nude con delicados bordados. El diseño, de textura plisada, presentaba mangas cortas y un escote en V cruzado que realzaba su elegancia natural.

La silueta fluida caía suavemente hasta el suelo, aportando un aire etéreo y refinado. Getty Images

Para complementar su look, la actriz apostó por un beauty look clásico y sofisticado: labios rojos intensos que contrastaban con su maquillaje natural y una melena rubia suelta con ondas desenfadadas, aportando un toque fresco y glamuroso.

Getty Images

5. Nicole Kidman

Nicole Kidman sorprendió en la alfombra roja con un elegante traje de dos piezas en tono beige de Saint Laurent. La actriz apostó por una estética andrógina, luciendo un pantalón de corte amplio con pinzas y una chaqueta estructurada.

Para darle un toque distintivo, combinó el conjunto con una camisa de rayas en azul claro y una corbata con un estampado discreto, logrando un equilibrio perfecto entre lo clásico y lo moderno. Getty Images

En cuanto al beauty look, optó por un estilo relajado y natural. Llevó el cabello suelto, con una caída suave y natural, mientras que su maquillaje glowy en tonos rosados resaltaba su piel radiante y fresca. Un look que demostró que la elegancia no siempre necesita vestidos voluminosos para brillar.

Getty Images

6. Zoë Saldaña

Zoë Saldaña demostró que el rojo es el color perfecto para dominar la alfombra roja. La actriz lucio un elegante vestido largo de silueta ceñida que realzaba su figura con una caída impecable.

El diseño de la firma Saint Laurent, sin mangas y con un cuello drapeado, aportó un toque de sofisticación clásica y atemporal. Getty Images

La actriz combino su vestido con accesorios minimalistas como un choker negro y arracadas plateadas; accesorios que mantuvieron el enfoque en la elegancia del vestido. En cuanto a su beauty look, llevó una coleta alta y lacia, un peinado pulido que resaltaba sus facciones.