De Hailey Bieber a Yalitza Aparicio: los mejores looks de las famosas en la ‘after-party’ de la Met Gala 2025

Los artistas no solo deslumbraron en la Met Gala 2025 con sus looks en la alfombra roja, sino también en las exclusivas ‘after-parties’ de este evento donde las celebridades mostraron su estilo más audaz y personal. Por ello es que, desde Hailey Bieber hasta Yalitza Aparicio, repasamos los looks más memorables de la noche más fashion del año.

Hailey Bieber

La esposa de Justin Bieber acudió a la after-party organizada por GQ con un corsé de terciopelo dorado que resaltaba su figura, complementado con tacones a juego y un maquillaje natural que destacaba su piel luminosa. Su look fue una muestra de cómo el minimalismo puede ser sinónimo de elegancia y sofisticación.

Hailey Bieber lució un glamuroso corsé de terciopelo IG: @rhode

Zendaya

Por su parte, Zendaya deslumbró en la misma after-party con un vestido rojo con estampado de rosas negras. El diseño, ceñido al cuerpo, resaltaba su figura y aportaba un aire de glamour clásico gracias a que lo complementó con una chaqueta de plumas rojas y negras. Una elección al estilo del viejo Hollywood.

Kim Kardashian

Mientras que Kim Kardashian asistió con un atrevido conjunto negro de dos piezas a la after-party organizada por Pharrell Williams. Este diseño, conformado por una falda midi de corte lápiz de cuero y un top tipo corsé con paneles transparentes. El conjunto es de la diseñadora turca Dilara Fındıkoğl y lo complementó con una chaqueta negra, joyería de diamantes, clutch negro y unas elegantes zapatillas puntiagudas.

Sabrina Carpenter y Jenna Ortega

En tanto que Sabrina Carpenter y Jenna Ortega llegaron juntas a la after-party organizada por A$AP Rocky. Para la ocasión, la cantante y compositora optó por un look más relajado combinando un llamativo abrigo amarillo, camisa blanca de botones, pantalones y corbata fina en color negro.

Sabrina Carpenter y Jenna Ortega llegaron juntas a la after-party organizada por A$AP Rocky Especial

Mientras que la actriz de Wednesday lució un body negro de manga larga y estructura tipo esmoquin, que combinó con medias transparentes y zapatos de tacón negros. Ambas complementaron sus looks con peinados sueltos y maquillaje natural, mostrando cómo la juventud de Hollywood está marcando tendencia.



Kendall Jenner

Kendall Jenner,por su parte, optó por un elegante conjunto vintage de Mugler para la after-party de Stella McCartney, compuesto por una chaqueta de escote estructurado y falda. Para este look, usó también tacones negros y un enorme sombrero negro que se robó las miradas de todos. Una elección audaz que reafirmó su estatus como ícono de estilo.

Kendall Jenner IG: @kendalljjenner

Yalitza Aparicio

La actriz mexicana Yalitza Aparicio también asistió a una de las after-parties de la Met Gala con un conjunto gris oscuro de Prada. El look, compuesto por una chaqueta oversize y falda tableada, estacaba por su corte relajado y sofisticado.

Aparicio complementó su atuendo con un top negro de aros metálicos, sandalias de tacón y un peinado recogido. Su maquillaje natural y radiante completó este look que fusionaba comodidad y estilo.