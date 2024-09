¡De vuelta al pasado!: Estos fueron los icónicos vestidos vintage que fueron modelados en los MTV VMAs 2024

Los MTV Video Music Awards 2024 se llevaron a cabo el pasado 11 de septiembre en el UBS Arena en Elmont, en Nueva York. A esta importante cita musical acudieron muchas de las estrellas que actualmente encabezan las listas de popularidad en las diferentes plataformas de streaming, entre ellas Sabrina Carpenter y otras celebs que, por medio de sus atuendos, se dieron a la tarea de rendir homenaje a íconos del pasado.

Al respecto, la prensa especializada en moda no ha dejado de elogiar todos aquellos looks que para brillar recurrieron a una referencia vintage, asegurando que los vestidos usados terminaron siendo aquellos que lograron parecer los más nuevos. Además de la intérprete de “Please Please Please”, Halsey y Margaret Qualley fueron otras de las asistentes que recurrieron a un modelo del pasado.

Sabrina Carpenter acudió a los MTV VMAs 2024 con un vestido de Madonna

Sabrina Carpenter lució un look muy a lo Madonna en los MTV VMAs 2024 @sabrinacarpenter

Como ya mencionamos, la artista juvenil Sabrina Carpenter fue una de las encargadas de acercar a las nuevas generaciones al pasado, modelando un vestido que fue utilizado por la “Reina del pop” en la entrega de los Premios Oscar de 1991.

A más de tres décadas, el estilista de Carpenter, Jared Ellner, reavivó el diseño inicialmente inspirado en el icónico atuendo lucido por Marilyn Monroe en “Los caballeros las prefieren rubias”, conquistando así a los millones de espectadores que sintonizaron la gala de los MTV VMAs 2024.

Halsey rindió homenaje a Liz Hurley en los MTV VMAs 2024

Halsey tampoco se abstuvo de dar un brinco al pasado en la última edición de los MTV VMAs 2024 @iamhalsey

La misma intérprete confesó en redes sociales que para la gala del pasado 11 de septiembre recurrió a un Gianni Versace personalizado de 1996,originalmente diseñado para la actriz británica Elizabeth Hurley.

El diseño se caracterizó por su acabado con tela animal print estilo leopardo en rojo con transparencias.

Margaret Qualley llevó para los MTV VMAs 2024 una réplica del vestido de Chanel Alta Costura de 1995

Margaret Qualley acudió del brazo de Jack Antonoff a los MTV Video Music Awards 2024 Taylor Hill/Getty Images

Por último, cabe mencionar el homenaje que la actriz estadounidense, hija de Andie MacDowel, rindió a Coco Chanel, caminando por la alfombra del evento con un vestido de archivo de la firma francesa, perteneciente a la colección de Alta Costura de 1995 que llevó la modelo Stella Tennant sobre la pasarela de Chanel.

Sin duda, todas estas famosas figuras lograron evocar una nostálgica imagen entre quienes vivieron en décadas pasadas y lograron despertar la curiosidad de las nuevas generaciones por descubrir más acerca de los referentes que inspiraron esos novedosos y glamurosos atuendos.