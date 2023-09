El outfit casual que es ideal para mujeres de 40 y cómo puedes recrearlo

Si ya cumpliste o pasas los cuarenta, y estás buscando un atuendo que realmente favorezca a tu figura y estilo a esta edad, y que además te haga lucir a la moda, entonces llegaste al lugar indicado. Por ello, hoy te compartimos cuál pudiera ser el mejor outfit casual que puedes lucir a tus 40 años y cómo recrearlo.

Pero antes, recordemos que un look casual tiene prendas que solemos usar de manera habitual, es decir, en el día a día, aunque con el tiempo algunas de esas piezas pueden pasar de moda o simplemente ya no van con nuestro estilo, sobre todo cuando vamos creciendo, pues lo que te puede gustar hoy, en 10 años ya no te sea tan cómodo vestirlo, como las zapatillas de tacón muy alto.

Ahora sí, teniendo en cuenta todo ello y que sin importar cuántos años tengas, siempre puedes lucir a la moda, checa esta pequeña guía que te preparamos para saber cómo elegir el mejor look casual y que es ideal a cualquier edad.

El look casual ideal para mujeres de 40 años o más

Aunque no existe como tal el mejor outfit porque cada persona es única y tiene su propio estilo, sí podemos decirte que combinar jeans con blusas y blazer puede ser probablemente la mejor elección. Si te fijas, son prendas de ropa básicas y que se adaptan a casi cualquier ocasión, desde el trabajo hasta una reunión informal o el café con las amigas.

Los jeans con blazer y blusas holgadas son uno de los mejores outfits para mujeres de 40 años Pinterest

Una recomendación para armarte un atuendo súper chic pudiera ser un blazer gris, unos tradicionales jeans de mezclilla, y una blusa negra o blanca con unos tenis . El estilo y colores de estas prendas puede variar, pero si mantienes esta estructura en tus outfits, lucirás guapísima en todo momento.

Cómo elegir prendas para un look casual

Algo que debes tomar en cuenta a la hora de elegir la ropa es no pretender esconder con ella la edad y querer verte como en tus veintes, lo cual difícilmente lograrás ya que tu cuerpo ha cambiado.

Bien dice Carolina Herrera que “no hay nada que envejezca a una mujer que vestirse de joven”, por eso cuando vayas a escoger qué ponerte, elige aquellas prendas que te queden a la medida y que sean piezas básicas que, sin importar la edad o la época, nunca pasen de moda. Por ejemplo, una camisa blanca, blusas holgadas, jeans de mezclilla, pantalones negros y un blazer.

La clave para crear un look casual para mujeres de 40 es elegir prendas básicas Pinterest

En cualquier caso, si sabes combinar bien estas piezas de ropa, como resultado obtendrás looks casuales y atemporaes que se adaptan a todas las mujeres de 30, 40, 50 años y más.