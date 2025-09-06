El vestido de mezclilla de Jessica Chastain que enmarca la cintura y necesitas para triunfar este otoño

El pasado 4 de septiembre, Jessica Chastain sorprendió al recibir su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood con un vestido de mezclilla que no pasó desapercibido. La pieza, de silueta acampanada y corte a la cintura, logró enmarcar su figura de forma elegante, demostrando que el denim puede ser tan sofisticado como cualquier otro textil de gala y será tu mejor elección para lucir este otoño 2025.

El regreso del denim elegante

Sí, lo reconocemos, cuando pensamos en mezclilla, lo primero que se nos viene a la mente son prendas casuales: jeans, chamarras, shorts… Sin embargo, después de ver a Jessica, hemos caído en cuenta de que este puede llegar a reinventarse para adaptarse a un atuendo más sofisticado.

El modelo que Jessica lució en este importante evento en el que estuvo acompañada de grandes amigos y colegas del cine como Octavia Spencer, Frances Fisher, Viola Davis y Al Pacino, contaba con una falda larga acampanada a la altura de los empeines; a la altura de la cintura se ceñía a su figura con la ayuda de dos pinzas laterales que permitieron el equilibrio perfecto del modelo: ajustado en la parte superior y suelto en la falda para darle vuelo a la pieza. El escote en U permitió que el cuello de Jessica destacara de forma elegante, llevando la atención a sus pendientes.

En años pasados, algunas firmas de lujo han apostado por incluir el denim en vestidos largos, faldas y trajes sastre, demostrando la versatilidad de la tela. Para muchos diseñadores, la clave de una prenda elegante está en su confección: cortes estructurados y siluetas que favorecen, tal cual, el vestido de Jessica.

Jessica Chastain en el Hollywood Walk of Fame Star. Frazer Harrison/Getty Images

Cómo llevar un vestido de mezclilla en otoño

A pesar de que el estilo que mostró Jessica apostaba más por una apariencia veraniega, este atuendo perfectamente puede adaptarse a la temporada de otoño si se apuesta por denim de tonos oscuros, como el azul profundo, que aporta elegancia y estiliza la figura. Otro factor que podríamos considerar al momento de replicar su vestido es buscar un modelo que tenga un corte a la cintura; esto nos va a permitir ceñir y marcar la silueta para favorecer y estilizar nuestras curvas. Llegando a nuestra parte favorita, el calzado, este tipo de vestidos largos puede adaptarse a la perfección a diferentes calzados típicos del otoño, como lo son las botas largas, mocasines o los botines.

Denim, el básico que nunca falla

Con este look, Jessica confirmó que la mezclilla no solo pertenece al armario casual, sino que también puede convertirse en el aliado perfecto para eventos y ocasiones especiales. El denim será uno de los textiles protagonistas de este otoño, y si apuestas por él en una bonita falda con vuelo o un vestido como el de Jessica, estarás triunfando como la mejor vestida de la temporada.

Definitivamente, el vestido de mezclilla de Jessica Chastain es el recordatorio de que la moda siempre puede sorprendernos y de que incluso el textil más clásico puede elevar cualquier look a la categoría de sofisticación y elegancia. ¿Te veremos apostar por él en la autumn season?