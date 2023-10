Estas son las royals y artistas que han copiado los looks de Lady Di

Lady Di se ha convertido un ícono de la moda que traspasa las barreras del tiempo. Prueba de ello son las ocasiones en que, tanto artistas y celebrities, como varias de las royals, han copiado los looks de la fallecida princesa.

Así que si quieres saber quienes son estas personalidades que han encontrado inspiración en el clóset de la mamá de William y Harry, quédate leyendo que a continuación te decimos quienes son.

Kate Middleton

Kate Middleton ha recreado varios estilismos de Lady Di en más de una ocasión Getty Images

Es bien sabido que Kate Middleton ha vestido, en más de una ocasión, con looks y estilos muy parecidos a los de Diana Spencer. Desde sombreros alados hasta sacos y vestidos muy parecidos a los de su fallecida suegra.

Uno de esos outfits que podemos comparar entre ambas está el que Kate lució en diciembre de 2006 en Surrey, con un sombrero negro alado y abrigo rojo, que es similar a un look de Diana de Gales en Sandringham, en el Día de Navidad.

Meghan Markle

Meghan Markle también ha copiado algunos looks de la fallecida Lady Di Getty Images

La Duquesa de Sussex también ha llegado a vestir con atuendos que nos recuerdan a la madre del príncipe Harry. Si bien son varias las ocasiones en las que Meghan Markle ha recreado estos estilos, entre los que destacan se encuentran el que eligió para el el memorial anual del Domingo del Recuerdo en The Cenotaph, en el año 2019.

Taylor Swift

Taylor Swift se inspiró en el look con short biker de la princesa Diana Especial

La cantante estadounidense Taylor Swift también ha tomado algunas ideas de los outfits de la princesa Diana para estar a la moda con las tendencias del momento, como este look con shorts biker y tenis blancos que la intérprete de Shake It Off vistió en una ocasión, junto con una gorra y lentes de sol.

Jennifer Lopez

Jennifer Lopez y la princesa Diana con looks de mono de mezclilla Especial

Hace poco, Jennifer Lopez fue captada en el aeropuerto de Nueva York, luciendo un overol denim con zapatos de plataforma blancos, el cual nos remontó al look que un día le vimos a la princesa Diana en 1993, que también era un mono de mezclilla y el cual combinó con calzado blanco. Este outfit lo usó la royal cuando estaba de vacaciones con sus hijos en Austria.

Bella Hadid

Bella Hadid se ha sumado a la moda athleisure, de la cual Lady Di ha sido una de las precursoras Especial

La modelo estadounidense Bella Hadid también ha lucido en varias ocasiones un look deportivo con sudadera, mallas y tenis, algo que también a la ‘princesa del pueblo’ le gustaba usar para sus atuendos del día. Sin duda, este es de los estilos más recreados por varias famosas y celebrities, como es el caso de Hailey Bieber.