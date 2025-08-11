Estos son los tonos que dominarán la moda este otoño 2025 y favorecen a pieles latinas y maduras

Llegamos a la mitad del año y con ella la inspiración de la nueva temporada: el otoño. A pesar de que estamos en la recta final del verano, el mundo de la moda y las tendencias ya han recibido al otoño presentando todo lo que estarán influyendo en nuestro guardarropa, entre ello, los colores de la temporada.

Normalmente, el otoño suele remitirnos a colores cálidos y en gamas tierra, sin embargo, este año, la paleta designada apuesta por incluir tonalidades muy interesantes dentro de las cuales hay colores que están pensados para favorecer a las pieles latinas y maduras, los cuales aportarán frescura y sofisticación sin importar cómo los llevemos.

Moca Mousse: un neutro sofisticado

Este es el color del año, de acuerdo con Pantone, está inspirado en los tonos del café con un toque cremoso y es de los principales favoritos del otoño. Gracias a sus matrices suaves u cálidos este color es perfecto para pieles latinas y maduras, pues nos ayudan a suavizar las facciones. Este color será el mejor compañero de abrigos, pantalones sastre o suéteres de punto, en el maquillaje no se queda atrás siendo inspiración para sombras que apuestan por looks elegantes.

Rojo tomate:energía y elegancia

Este tono vibrante y cálido es perfecto para aportar vitalidad a los días grises del otoño. El rojo tomate ilumina la piel y aporta sobre ella un efecto rejuvenecedor al segundo que lo incluyes en tu atuendo. Las prendas en las que más resalta son los blazers, vestidos midi o accesorios que quieres que resalten dentro de tu atuendo. Si lo tuyo no es llevarlo en gran escala, puedes apostar por él en el maquillaje mientras luces un buen labial rojo.

El color verde pistache será uno de los tonos en tendencia este otoño 2025. Pexels

Rosa ballet: dulzura minimalista

El rosa ballet es un color delicado y femenino y llega como alternativa a los colores intensos que conforman las tendencias del otoño. Su matiz empolvado ayuda a armonizar la calidez de una piel apiñonada aportando frescura y suavidad. Dentro de las prendas que deberán elegir en este color están las blusas con textura de seda, faldas plisadas y suéteres.

Neón: un color inesperado

Aunque el otoño suele asociarse a colores cálidos y pagados, la llegada del neón irrumpe a lo establecido para darle un giro a los tonos típicos de la temporada. Verde fosforescente, rosa intenso o amarillo eléctrico, las prendas y accesorios en estos colores te ayudarán a acentuar tu outfit. En pieles maduras, se recomienda usarlo en dosis pequeñas para mantener el equilibro de modernidad y sofisticación.

Mostaza: la calidez del otoño

Este es un color clásico del otoño y como cada año, regresa como uno de los favoritos. Este color armoniza de forma ideal con el subtono dorado de las pieles latinas, aportando luz y vitalidad al rostro. Puedes apostar por él en abrigos, pantalones de pana e incluso calzado como botas.

Verde pistache: frescura en tonos pastel

El verde pistache es la versión suave y luminosa del verde clásico de la temporada. Aporta un aire juvenil y fresco y se combina a la perfección con tonos tierra y neutros. Puedes apostar por llevarlo en accesorios como pañuelos o bolsos, incluso llevarlo en prendas principales como suéteres tejidos o blusas.

El otoño será una temporada que nos permita experimentar con esta paleta de colores, atrévete a mezclar estos tonos con los que vas a lucir elegante y sofisticada este otoño 2025. ¿Cuál fue tu color favorito?