Suscríbete
Moda

Estos son los tonos que dominarán la moda este otoño 2025 y favorecen a pieles latinas y maduras

El otoño está a la vuelta de la esquina y apuesta por llegar lleno de color y personalidad.

August 10, 2025 • 
Lily Carmona
Estos son los tonos que dominarán la moda este otoño 2025 y favorecen a pieles latinas y maduras.png

Estos colores serán la tendencia del otoño, ¿cuál es tu favorito?

Getty Images

Llegamos a la mitad del año y con ella la inspiración de la nueva temporada: el otoño. A pesar de que estamos en la recta final del verano, el mundo de la moda y las tendencias ya han recibido al otoño presentando todo lo que estarán influyendo en nuestro guardarropa, entre ello, los colores de la temporada.

Normalmente, el otoño suele remitirnos a colores cálidos y en gamas tierra, sin embargo, este año, la paleta designada apuesta por incluir tonalidades muy interesantes dentro de las cuales hay colores que están pensados para favorecer a las pieles latinas y maduras, los cuales aportarán frescura y sofisticación sin importar cómo los llevemos.

Moca Mousse: un neutro sofisticado

Este es el color del año, de acuerdo con Pantone, está inspirado en los tonos del café con un toque cremoso y es de los principales favoritos del otoño. Gracias a sus matrices suaves u cálidos este color es perfecto para pieles latinas y maduras, pues nos ayudan a suavizar las facciones. Este color será el mejor compañero de abrigos, pantalones sastre o suéteres de punto, en el maquillaje no se queda atrás siendo inspiración para sombras que apuestan por looks elegantes.

Rojo tomate:energía y elegancia

Este tono vibrante y cálido es perfecto para aportar vitalidad a los días grises del otoño. El rojo tomate ilumina la piel y aporta sobre ella un efecto rejuvenecedor al segundo que lo incluyes en tu atuendo. Las prendas en las que más resalta son los blazers, vestidos midi o accesorios que quieres que resalten dentro de tu atuendo. Si lo tuyo no es llevarlo en gran escala, puedes apostar por él en el maquillaje mientras luces un buen labial rojo.

verde postache color tendencia otoño.jpg

El color verde pistache será uno de los tonos en tendencia este otoño 2025.

Pexels

Rosa ballet: dulzura minimalista

El rosa ballet es un color delicado y femenino y llega como alternativa a los colores intensos que conforman las tendencias del otoño. Su matiz empolvado ayuda a armonizar la calidez de una piel apiñonada aportando frescura y suavidad. Dentro de las prendas que deberán elegir en este color están las blusas con textura de seda, faldas plisadas y suéteres.

Neón: un color inesperado

Aunque el otoño suele asociarse a colores cálidos y pagados, la llegada del neón irrumpe a lo establecido para darle un giro a los tonos típicos de la temporada. Verde fosforescente, rosa intenso o amarillo eléctrico, las prendas y accesorios en estos colores te ayudarán a acentuar tu outfit. En pieles maduras, se recomienda usarlo en dosis pequeñas para mantener el equilibro de modernidad y sofisticación.

Mostaza: la calidez del otoño

Este es un color clásico del otoño y como cada año, regresa como uno de los favoritos. Este color armoniza de forma ideal con el subtono dorado de las pieles latinas, aportando luz y vitalidad al rostro. Puedes apostar por él en abrigos, pantalones de pana e incluso calzado como botas.

Verde pistache: frescura en tonos pastel

El verde pistache es la versión suave y luminosa del verde clásico de la temporada. Aporta un aire juvenil y fresco y se combina a la perfección con tonos tierra y neutros. Puedes apostar por llevarlo en accesorios como pañuelos o bolsos, incluso llevarlo en prendas principales como suéteres tejidos o blusas.

El otoño será una temporada que nos permita experimentar con esta paleta de colores, atrévete a mezclar estos tonos con los que vas a lucir elegante y sofisticada este otoño 2025. ¿Cuál fue tu color favorito?

Seguir leyendo:
Así se llevará el estilo boho durante el otoño 2024
Moda
¡La tendencia boho está de vuelta! Así puedes integrarla en tus mejores looks del otoño 2024
August 25, 2024
 · 
Leslie Santana
Pulseras pan de oro
Moda
Pulseras pan de oro, la tendencia europea que amarás en tus próximos looks
August 18, 2024
 · 
Leslie Santana

moda otoño moda
Lily Carmona
Relacionado
¡Adiós maquillaje cuarteado! Este es el secreto para una piel de porcelana a partir de los 35.png
Belleza
¡Adiós maquillaje cuarteado! Este es el secreto para una piel de porcelana a partir de los 35
August 10, 2025
 · 
Lily Carmona
Polka dot nails
Belleza
Polka dot nails: las uñas elegantes que ponen en tendencia las celebridades
August 10, 2025
 · 
Melisa Velázquez
El perfume favorito de la princesa Leonor
Realeza
El delicioso perfume de la princesa Leonor que usa desde que era niña y tiene toques mediterráneos
August 10, 2025
 · 
Melisa Velázquez
El secreto de Celine Dion para que el maquillaje resista al sudor y al brillo
Belleza
El truco de Céline Dion para que el maquillaje resista al sudor y luzca impecable por horas
August 10, 2025
 · 
Melisa Velázquez