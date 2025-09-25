Fendi Peekaboo, el nuevo bolso divertido que conquistará todo el 2026

En el universo de la moda hay accesorios que logran trascender las tendencias y se convierten en verdaderos iconos. Tal es el caso del Fendi Peekaboo, un bolso que desde su debut en 2008 se ganó un lugar privilegiado en el corazón de las amantes del lujo. Durante la Semana de la Moda de Milán, la firma italiana ha presentado una reinterpretación fresca y atrevida de este clásico en su colección Spring/Summer 2026, apostando por la alegría, el detalle artesanal y un toque divertido que promete conquistar el año entero.

Con interiores adornados con lentejuelas y cuentas, y una silueta que mantiene la sofisticación que lo caracteriza, el Peekaboo regresa más irresistible que nunca.

Un clásico que nunca pasa de moda

Con casi dos décadas de historia, el Peekaboo ha demostrado ser un bolso que nunca pierde relevancia. Su diseño estructurado, minimalista y elegante fue pensado para destacar por sí solo, pero su mayor encanto radica en el gesto de llevarlo semiabierto, revelando su interior como un secreto de estilo.

Desde su lanzamiento, celebridades, editoras de moda y mujeres influyentes lo adoptaron como una pieza clave en sus guardarropas. Con la presentación de esta nueva colección, seguramente la fórmula se va a repetir, pues, cada nueva temporada, Fendi ha sabido reinventarlo sin perder el equilibrio entre el lujo atemporal y la modernidad, consolidándolo como un verdadero objeto de deseo.

Bolso de la colección Primavera/Verano 2026 de Fendi. Daniele Venturelli/WireImage

Alegría y sofisticación: la propuesta de Fendi para 2026

En la colección de Primavera/Verano 2026, presentada hace apenas unas horas, el Peekaboo se transformó en una pieza divertida y brillante. Los interiores, que siempre han sido parte esencial de su encanto, se llenaron ahora de cuentas, bordados y lentejuelas que intensifican el famoso efecto peek. Esta propuesta no solo demuestra la maestría de la casa para pulir lo elaborado artesanalmente, sino que también confirma que el bolso sabe adaptarse al espíritu de cada época y estación.

¿Por qué será el bolso estrella del año?

El nuevo Peekaboo llega en un momento donde los accesorios definen el estilo tanto como las prendas. Su versatilidad permite combinarlo con looks relajados de día: desde jeans y camisetas hasta vestidos fluidos; y también con atuendos más formales para la noche.

Además, la tendencia actual dicta que los bolsos no son solo complementos, sino piezas que cuentan su propia historia en un look. Solo basta con salir a la calle y ver el auge de las figuras en 3D, como los famosos Labubus, para darnos cuenta de ello, dejando así sumamente claro que la temporada estará marcada por la creatividad: bolsos pixelados de gran tamaño, baguettes tejidos en punto, flores tridimensionales… y, por supuesto, el Peekaboo.

El bolso Fendi Peekaboo de la colección Primavera/Verano 2026 de la Semana de la Moda de Milán es una celebración de la moda en su máxima expresión: una pieza creativa, alegre y moderna que, con su espíritu reinventado, demuestra que los clásicos no solo permanecen, sino que también evolucionan para seguir sorprendiendo.