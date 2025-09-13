Georgina Rodríguez apuesta por las botas largas como las favoritas para recibir el otoño

Georgina Rodríguez está en un momento muy importante de su vida en el que el éxito y la plenitud parecen ser el pan de cada día. Luego de su reciente compromiso con Cristiano Ronaldo, la modelo se presentó en el Festival de Cine de Venecia, donde presumió al mundo entero el increíble diamante que conforma su sortija de compromiso. El día de ayer 11 de septiembre, Georgina llegó a “La Gran Manzana”, donde, además de asistir al Kering Foundation’s Caring for Women, también aprovechó para visitar algunos de los sitios más emblemáticos como el Puente de Brooklyn y Times Square, donde posó con un total look en color café a juego con un par de botas largas en color negro.

El look otoñal de Georgina

Durante su reciente visita a Nueva York, Georgina apostó por varios looks en colores tierra que reafirman que la modelo está más que lista para darle la bienvenida al otoño. Dentro de los atuendos camel y color café que la prometida de CR7 lució en sus fotos de Instagram, pudimos verla combinar uno de sus outfits con unas botas altas que resaltaron su icónico estilo.

Las botas largas, que llegan hasta la rodilla, aportan un aire sofisticado y estilizan la figura al alargar visualmente las piernas, que en Gio, además, ayudaron a resaltar sus curvas y la silueta de su figura.

Este tipo de botas, que ya hemos visto en tendencia en temporadas pasadas, regresan este 2025 para convertirse en las aliadas y favoritas para un atuendo sofisticado y sensual.

Georgina luce unas botas largas y negras en su look neoyorquino. Instagram @georginagio

Por qué las botas largas son imprescindibles para el otoño

Más allá de su estética, las botas largas ofrecen múltiples ventajas para hacerlas el calzado que sí o sí acompañe nuestros atuendos. Otoño es una temporada en la que el frío comienza a hacerse presente, así que este calzado no solo nos ayudará a formar looks increíbles, sino también a protegernos del frío sin perder el estilo.

Cuando apostamos por complementarlas con vestidos cortos, midi e incluso entallados, logramos proyectar una silueta de infarto. Otra gran ventaja de apostar por las botas altas es que son un calzado versátil que se adapta a entornos formales y casuales, así que sí, son la inversión segura para llevar este otoño.

Cómo lograr un look favorecedor

Georgina apostó por lucirlas con un vestido entallado en color café, un atuendo minimalista y elegante; sin embargo, si las quieres incluir en tus propios looks, puedes optar por llevarlas con faldas cortas para resaltar tus piernas, con blazer oversized para un atuendo elegante y formal, o replicar la fórmula de Gio y llevar tus botas en compañía de un vestido: entallado, suelto o maxi.

Otro consejo es apostar por colores neutros como negro, beige o blanco para que puedas combinarlos con cualquier prenda, o botas en tonos vino para lograr un look atrevido.

Con su visita a Nueva York, Georgina Rodríguez refuerza su papel como inspiración y gurú de estilo, confirmando que las botas largas son el must que debemos tener este otoño. Este calzado siempre será el aliado perfecto para elevar tus looks, así que no dudes en adquirirlo a la primera oportunidad; si ya lo tienes en tu clóset, ¿qué esperas para replicar el outfit de Georgina?