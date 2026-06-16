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Moda

Hailey Bieber lleva el bikini mantequilla que conquistará el verano

Si estás buscando inspiración para tus looks de playa, Hailey Bieber acaba de dar con la respuesta.

Junio 15, 2026 • 
Karen Luna
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Hailey Bieber lleva el bikini mantequilla que conquistará el verano

Getty Images

Si hay alguien capaz de convertir una prenda sencilla en la tendencia más deseada de la temporada, esa es Hailey Bieber. La modelo y empresaria volvió a marcar pauta en moda al aparecer con un bikini color mantequilla, una tonalidad suave y elegante que ya se perfila como una de las favoritas del verano 2026.

Durante los últimos meses, los tonos pastel han dominado las pasarelas y las colecciones de firmas de lujo, pero el llamado butter yellow o amarillo mantequilla ha logrado destacar por encima del resto gracias a su versatilidad y capacidad para aportar luminosidad sin resultar demasiado llamativo. Y ahora, con Hailey Bieber sumándose a la tendencia, su popularidad parece estar asegurada.

¿Qué es el color mantequilla y por qué está tan de moda?

El amarillo mantequilla es una versión mucho más suave y delicada del amarillo tradicional. Se caracteriza por tener matices cremosos y cálidos que lo convierten en un tono fácil de combinar y favorecedor para distintos tonos de piel.

Esta temporada, diseñadores y expertos en moda han señalado que los colores suaves están ganando terreno frente a los tonos neón o demasiado intensos. El resultado son prendas que transmiten frescura, elegancia y una estética relajada, perfecta para los meses más cálidos del año.

Además, el color mantequilla tiene la ventaja de combinar fácilmente con tonos neutros como blanco, beige, arena o café claro, convirtiéndose en una apuesta segura para quienes buscan un look sofisticado sin complicaciones.

El bikini de Hailey Bieber que ya inspira tendencias

La elección de Hailey Bieber no pasó desapercibida entre los amantes de la moda. El bikini en tono mantequilla refleja perfectamente la tendencia conocida como “lujo silencioso”, que apuesta por prendas sencillas, colores discretos y una imagen refinada sin excesos.

Más allá del diseño específico, lo que realmente llamó la atención fue el color. El amarillo mantequilla aporta un efecto luminoso sobre la piel y transmite una sensación de frescura que encaja perfectamente con los días de playa, piscina y vacaciones.

Cómo llevar el bikini mantequilla este verano

La gran ventaja de esta tendencia es su facilidad para adaptarse a diferentes estilos. Puedes combinar un bikini amarillo mantequilla con accesorios dorados para lograr un look elegante o apostar por prendas de lino en tonos claros para conseguir una imagen más relajada.

También funciona muy bien con pareos blancos, camisas oversize y sombreros de fibras naturales, elementos que siguen dominando la moda veraniega.

Todo indica que el bikini mantequilla de Hailey Bieber será uno de los protagonistas del verano 2026. Su tono delicado, elegante y fácil de llevar demuestra que, a veces, las tendencias más exitosas son también las más sencillas.

Hailey Bieber bikini
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
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