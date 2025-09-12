Jennifer Aniston confirma que el vestido negro es el básico elegante más favorecedor para estilizar la figura

En el mundo de la moda existen prendas que, sin importar la temporada o las tendencias, siguen reinando como las favoritas de muchas de nosotras. Una de ellas, el vestido negro, un básico elegante que se ha convertido en sinónimo de sofisticación y estilo (además del aliado perfecto para eventos de gala). Recientemente, Jennifer Aniston apostó por él en una alfombra roja y volvió a recordarnos por qué debe ocupar un lugar privilegiado en nuestro armario siempre.

El vestido negro, un imprescindible en el clóset

Durante la premiere de la cuarta temporada de “The Morning Show”, Jennifer Aniston asistió al Museo de Arte Moderno de Nueva York luciendo un diseño minimalista, elegante y altamente favorecedor. La actriz mundialmente reconocida por su icónica participación en la serie “Friends” apostó por un vestido negro del diseñador Rick Owens, un modelo drapeado por la parte de enfrente, entallado y con escote strapless.

Esta prenda es considerada como un clásico de la moda porque funciona como un lienzo en blanco lleno de posibilidades para estilizarlo y transformarlo en el look adecuado a la ocasión.

Jennifer Aniston apuesta por un vestido negro clásico. Gilbert Flores/Variety via Getty Images

Es ideal para eventos de noche apostando por atuendos formales y sofisticados, pero también puede lucirse en el día con elementos casuales como chaquetas. Sin mencionar que tiene el poder de estilizar la figura y ayudarnos a proyectar seguridad y empoderamiento, no por nada ha sido el color predilecto de infinidad de vestidos de la venganza.

El color negro, un aliado para estilizar la figura

Y sí, sabemos que los vestidos en todas sus formas, colores y presentaciones son hermosos; sin embargo, apostar por un modelo negro tiene un objetivo especial. El tono oscuro tiene un efecto visual adelgazador que nos ayuda a estilizar nuestra figura; es ideal para disimular áreas que preferimos mantener en segundo plano mientras favorece nuestra silueta.

Apostar por un modelo drapeado como el de Jennifer es también una gran alternativa, pues la textura nos puede ayudar a ocultar detallitos como el abdomen abultado (que no tiene nada de malo que se vea así, pero hay quienes prefieren disimularlo un poco).

El vestino negro perfecto es el que se adapte a ti. Pexels

¿Cuál es el vestido negro perfecto?

La respuesta corta es “todos”, porque eso no es ninguna mentira. Cualquier vestido negro es algo que todas deberíamos tener en nuestro clóset. Sin embargo, no todos son iguales y entendemos que así como hay variedad de modelos, hay diversidad de cuerpos también, así que la respuesta larga es “apuesta por el modelo que mejor te haga sentir”. Lo importante al elegir tu black dress es considerar de qué forma se adapta a tu cuerpo y estilo personal, así que puedes apostar por entallados para realzar tus curvas, con corte recto para lograr un atuendo sobrio, con corte midi o extra largo para eventos de día y noche, o por aquellos con detalles como encajes, decoraciones o texturas, como lo hizo Jennifer.

El vestido negro es, sin duda alguna, el básico más elegante y favorecedor que todas deberíamos tener. Recuerda que el modelo perfecto será aquel con el que te sientas cómoda, te aporte seguridad y estilice tu figura para que luzcas igual de impresionante que Jennifer Aniston.